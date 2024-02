Addio al Barça e Milan avvisato: Jorge Mendes lo porta in Premier League

La decisione del procuratore Jorge Mendes di interrompere ogni rapporto con il Barcellona e di puntare invece sull’Inghilterra.

Uno degli uomini più potenti e rilevanti del calcio internazionale è senza dubbio Jorge Mendes. Noto procuratore, patron della Gestifute, vanta nella sua scuderia numerosissimi campioni ed allenatori di altissimo valore.

Dopo la scomparsa del compianto Mino Raiola, è divenuto Mendes l’agente sportivo più rispettato e temuto in Europa, visto anche il giro di denaro ad altissimi livelli che gestisce. Basti pensare che tra i suoi assistiti spiccano personaggi del calibro di Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Darwin Nunez e José Mourinho.

Altro calciatore per cui lavora, in maniera meno formale, è Rafael Leao. Il fuoriclasse del Milan è ufficialmente gestito dalla sua famiglia, in particolare dal padre Antonio, ma si serve degli aiuti di Mendes nei casi più spinosi, come nella questione della causa Sporting-Lille e nell’atto del rinnovo contrattuale con il Milan.

Contatti tra Mendes ed il Chelsea per l’attaccante

L’ultima mossa di Jorge Mendes sul mercato internazionale riguarda proprio il futuro di Rafa Leao, che nonostante il fresco rinnovo fino al 2028 con il Milan potrebbe comunque lasciare il club. Come rivelato dal portale Elnacional.cat, la prima idea dell’agente era quella di lavorare ad un trasferimento al Barcellona, società a suo dire ideale per un talento puro come il portoghese.

Il problema è che il Barça vive in un periodo di forti ristrettezze economiche e non potrebbe permettersi di spendere gli almeno 100 milioni di euro che il Milan pretende per rinunciare al proprio fuoriclasse. Un momento delicato per la società di Joan Laporta, tanto che Mendes ha deciso di chiudere ogni trattativa e dialogo con i catalani nelle scorse settimane.

Addio Barcellona, ma benvenuta Premier League. Infatti Mendes avrebbe iniziato a lavorare per un futuro trasferimento di Leao nel campionato più ambito d’Europa. Precisamente al Chelsea, squadra che già dallo scorso anno è sembrata molto interessata al numero 10 del Milan. E certamente al club londinese le risorse economiche non mancano.

Leao potrebbe essere dunque l’obiettivo primario del Chelsea, che vanta del resto ottimi rapporti con il Milan. Non escluso che nell’operazione possano essere inserite delle contropartite tecniche (si parla di nomi come Chukwuemeka o Broja) che piacciano ai rossoneri. Inoltre anche all’estero scrivono che il Milan sia propenso a sacrificare Leao sul mercato estivo, visto anche il calo di rendimento nell’ultima stagione.