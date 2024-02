Antonio Conte al Bayern Monaco: “C’è un piccolo problema”

L’allenatore sta riflettendo sul suo futuro e non disdegnerebbe l’ipotesi di guidare i campioni di Germania: qual è il problema

Non siamo arrivati nemmeno al mese di marzo, ma i discorsi sulla prossima stagione sono già all’ordine del giorno, soprattutto in considerazione del valzer di panchine che si prospetta. Non solo in Serie A ma anche su diverse panchine dei top club europei.

Non c’è solo il Milan a fare riflessioni sul futuro in merito all’allenatore. Uno dei club in procinto di cambiare è sicuramente il Bayern Monaco. I bavaresi sono reduci da tre sconfitte di fila, tra cui due molto pesanti contro Bayer Leverkusen e Lazio, che hanno complicato e non poco il percorso in Bundesliga e in Champions. Thomas Tuchel è davvero in bilico e la società studia come rimpiazzarlo.

Tra i sostituiti c’è anche il nome di Antonio Conte, più volte accostato anche al Diavolo. Tobi Altschäffl, giornalista do BILD, ha parlato di questa ipotesi intervenendo ai microfoni di Tv Play: “Il Bayern Monaco è in crisi di risultati, con Tuchel molto vicino ad andare via. Nella lista dei possibili sostituti c’è anche il nome di Antonio Conte, che si sta guardando attorno e sta valutando la soluzione giusta per il futuro, dopo aver detto no al Napoli qualche mese fa”.

Le alternative per la panchina dei bavaresi

Altschäffl ha specificato però che c’è un piccolo intoppo che riguarda la lingua. Conte infatti non ha mai allenato in Germania e dovrebbe fare i conti con il problema del tedesco. Una situazione non da poco, ma comunque risolvibile.

Queste le parole del giornalista in merito: “C’è però un piccolo problema perché Conte attualmente non parla tedesco, ma chiaramente sarebbe molto interessato a questa possibilità”.

Conte non è comunque l’unico profilo nella lista del Bayern, che ragiona su diversi nomi, come spiega lo stesso Altschäffl, sempre a TV Play: “Il Bayern Monaco in questo momento non sa cosa fare per quanto riguarda la panchina. Ci sono tanti nomi ma in primis la società deve capire che strada intraprendere. Flick è stato contattato come traghettatore ma lui ha in mente un progetto più lungo. Oltre a Conte è stato fatto anche il nome di Zidane, ma al momento è solo un’ipotesi. Klopp? Resterà solo un sogno”.