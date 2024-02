Milan, dalla Premier l’offerta irrinunciabile: 100 milioni

Il Milan è sotto assedio: nel mirino dei top club europei le stelle dei rossoneri. E dalla Premier arriva l’offerta irrinunciabile, 100 milioni

Un mercato di rafforzamento, ma senza spese folli o, comunque, non sostenibili per le casse rossonere. Il diktat per il Milan è sempre quello, che quindi non preclude di certo a cessioni anche dolorose. D’altronde l’abbiamo visto nella scorsa stagione; di fronte ad 80 milioni di euro sganciati sull’unghia dal Newcastle, ha lasciato Sandro Tonali, indicato da molti come il futuro del club rossonero.

Ecco perché la dirigenza valuterà attentamente le eventuali proposte – qualora dovessero arrivare – per ogni calciatore della rosa, compreso i big. E le stelle più luminose, in questo momento, sono sicuramente tre: da Maignan a Theo Hernandez fino a Rafa Leao.

Sono i calciatori che hanno più appeal internazionale e, naturalmente, hanno le maggiori attenzioni da parte dei top club del Vecchio Continente. Tra i più appetiti c’è naturalmente il nazionale lusitano, in grado di spaccare le partite con le sue accelerazioni e la sua tecnica.

Milan, possibile addio di Rafa Leao: pronta l’offerta a tre cifre

Leao, non è mistero, è finito sui taccuini di molti club europei ed a giugno il Milan potrebbe trovarsi decisamente sotto assedio. In primis il Paris Saint Germain, chiamato alla ricerca affannosa di un sostituto di Mbappé, dopo l’addio del francese a parametro zero già comunicato al club.

Ma nelle ultime ore anche dalla Premier League hanno messo gli occhi sul lusitano. Se il Chelsea scruta la situazione, il Manchester City sembra essere uno dei club più interessati, tanto da potersi profilare una sfida di mercato a colpi di milioni tra i due cugini Nasser Al-Khelaifi e Mansur bin Zayd Al Nahyan.

Stando a quanto affermano dalla Spagna, Il City sarebbe disposto a mettere sul piatto circa 100 milioni di euro per convincere il Milan a privarsi del suo numero 10. Una cifra di certo ingente ma anche decisamente inferiore rispetto alla clausola rescissoria di 175 milioni di euro presente nel contratto dell’esterno.

Di certo con Paris Saint Germain e Citizens in gioco, il Milan potrebbe sperare in una vera e propria asta con cifre che possano raggiungere o magari avvicinare l’ingente clausola. E chissà che poi nella corsa al calciatore non possano inserirsi anche altri club nel corso dei prossimi mesi.