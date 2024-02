Cinque nomi per l’attacco: il Milan deve scegliere

Il Milan ha ormai una rosa di nomi sui cui lavorare in vista della prossima stagione, per completare e rinforzare il proprio attacco.

Giovane, di talento, con senso del gol e capacità di fare reparto anche da solo. Queste le caratteristiche che il Milan cerca nel suo prossimo centravanti, un innesto che sarà fondamentale per i piani futuri del club rossonero.

Nonostante resti alta la fiducia per Olivier Giroud, l’attuale titolare dell’attacco rossonero che però ha già spento 37 candeline, l’intenzione è quella di assicurarsi una prima punta di prospettiva. Un calciatore che possa essere da subito determinante, ma che allo stesso tempo rappresenti una certezza per il futuro.

Il profilo maggiormente seguito e chiacchierato in orbita Milan è quello di Joshua Zirkzee, il talentuosissimo centravanti del Bologna. Un calciatore che piace tanto dalle parti di via Aldo Rossi, ma c’è l’ostacolo relativo ai costi: il Bayern Monaco può riprenderlo per 40 milioni, mentre se restasse in Emilia verrebbe valutato non meno di 60-70, un po’ come fece la scorsa estate l’Atalanta con Hojlund.

Nomi internazionali per l’attacco del Milan

Non solo Zirzkee però nella lista dei desideri del Milan e dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, che grazie al lavoro dei suoi scout segue diversi attaccanti di qualità e di prospettiva. L’altro nome forte arriva dalla Bundesliga e rispecchia un tipo di centravanti molto diverso dall’olandese.

Parliamo di Benjamin Sesko, sloveno classe 2003, in forza al Lipsia. Più fisico e strutturato, un classico calciatore di potenza e agilità che farebbe comodissimo al Milan del futuro. Un prospetto tenuto d’occhio che però non costa poco: almeno 40 i milioni che serviranno per portarlo in Serie A.

Un nome sempre buono è quello del canadese Jonathan David, attaccante scaltro e rapido del Lille. Anche qui si parla di cifre piuttosto elevate, anche se la sua scadenza di contratto a giugno 2025 potrebbe far abbassare le pretese di un club, quello francese, con cui il Milan ha ottimi rapporti.

Da non sottovalutare altri due profili che ad oggi sembrano più sullo sfondo. Il Milan segue ancora Santiago Gimenez, punta messicana del Feyenoord che sta segnando a valanga in Eredivisie (19 reti finora), ma anche il 25enne svedese Viktor Gyokeres, rivelazione dello Sporting Lisbona, che i rossoneri avevano visionato ai tempi del Coventry. Da questa rosa di nomi, salvo sorprese particolari, dovrebbe fuoriuscire il centravanti del Milan per la stagione 2024-2025.