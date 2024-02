@ML – Da Milanello: Tomori in gruppo! Personalizzato per Kjaer e Pulisic

Il Milan è in campo a Milanello per l’allenamento di rifinitura alla vigilia del match di ritorno contro il Rennes. Le ultime sulle condizioni dei rossoneri

Allenamento di rifinitura per i rossoneri alla vigilia della gara di ritorno dei play off contro il Rennes. Bennacer in gruppo, sorpresa Tomori che si sta allenando insieme ai compagni.

Dopo Thiaw, quindi, sembra che anche l’inglese possa presto rivedersi in campo. Lavoro a parte per Kjaer e Pulisic. Il difensore e l’esterno, dopo un inizio personalizzato si sono poi aggregati al gruppo per il torello. Lavoro con i compagni, invece, per Tomori.