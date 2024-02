Post-Pioli: un obiettivo rischia di sfumare!

Stefano Pioli è sempre più vicino all’addio a fine stagione: al suo posto salta un grande obiettivo destinato alla Premier League

Il futuro della panchina del Milan è un vero e proprio enigma irrisolvibile, almeno per il momento. Stefano Pioli sembra sempre più diretto verso l’addio a fine stagione, con i risultati che fin qui non gli stanno dando ragione. E così la dirigenza lavora per dare il via ad un nuovo progetto, magari con un tecnico giovane e preparato, quel Thiago Motta che tanto è apprezzato da Moncada e Furlani.

Certo, Pioli non già fuori dal Milan, anzi. Il tecnico si giocherà le sue carte nei prossimi mesi, con la consapevolezza di poter restare ancora a Milanello se davvero dovesse riuscire a vincere l’Europa League. La qualificazione al prossimo turno sembra più che in ghiaccio dopo il 3-0 al Rennes, così come la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, di certo un punto a favore per l’allenatore parmigiano che può vantare la stima della dirigenza e l’amicizia con Ibrahimovic.

Lopetegui, niente Milan: futuro in Premier League

Non è scontato che Julen Lopetegui aspetti il Milan. L’allenatore spagnolo era finito nel mirino del club rossonero come possibile successore di Pioli ma il futuro dell’ex Siviglia sembra altrove, in Premier League.

Stando a quanto affermano i tabloid inglesi, infatti, Lopetegui avrebbe rifiutato la panchina del Crystal Palace perché attende le mosse del West Ham United. Moyes, infatti, è decisamente in bilico dopo i due punti nelle ultime ciqnue gare e le tre sconfitte consecutive incassate.

I tifosi, dopo la sconfitta contro il Nottingham, hanno chiesto l’esonero dell’allenatore e riflessioni sono in corso in seno alla dirigenza. Gli Hammers potrebbero cambiare tecnico e Lopetegui mira proprio alla panchina dei londinesi.

Il 57enne dopo l’esperienza sulla panchina dei Wolves è al momento in attesa di una chiamata. Il suo nome è finito anche nella lista dei possibili candidati per la panchina del Milan, con Furlani e Moncada che dello spagnolo apprezzano la competenza calcistica ma anche l’esperienza europea oltre al gran lavoro con i giovani.

Non è certo un mistero, infatti, che la dirigenza punti molto sul settore giovanile rossonero e Lopetegui, nella sua carriera, ha lanciato diversi calciatori poi diventati calciatori di fama mondiale.

Uno su tutti, quel Casemiro imprescindibile per le Champions League vinte dal Real Madrid, ma anche Danilo ed Alex Sandro, oggi alla Juve e Koundé. In carriera poi vanta la vittoria della Europa League in finale contro l’Inter nel 2020 oltre a due Europei conquistati sulla panchina della Spagna.