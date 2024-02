Probabili formazioni Rennes-Milan: riposo Loftus-Cheek, ecco chi gioca in attacco

La Gazzetta dello Sport fornisce le ultime novità sulla formazione di Pioli in vista della sfida al Rennes. Il mister è pronto a rivoluzionare il centrocampo.

Il Milan è chiamato a rialzarsi e a riscattare in fretta la pessima disfatta di campionato contro il Monza. Quel 4-2 scellerato brucia ancora forte ed ha rappresentato una grossa mazzata psicologica per la squadra rossonera. Il prossimo impegno vede il Diavolo impegnato oltralpe, in Francia, dove a Rennes si disputerà il ritorno dei play off di Europa League. Sappiamo bene che i rossoneri godono di un netto vantaggio, avendo vinto l’andata a San Siro per 3-0.

Ma non ci si potranno permettere cali di tensione contro la formazione di Julien Stephan, che nel proprio stadio acquisisce coraggio e determinazione importanti. Stefano Pioli ha dovuto fare un gran lavoro e in poco tempo per preparare la sfida ai francesi, cercando di tenere alto l’umore dei suoi dopo la sconfitta brianzola. Contro il Monza, la formazione rossonera ha girato malissimo, complice anche un grasso turn over ritenuto eccessivo dalla critica e dall’opinione sportiva in generale.

Contro il Rennes, Pioli non può certo permettersi altri errori e mettere a rischio l’ottimo risultato conquistato all’andata, per questo è pronto ad affidarsi ai suoi uomini migliori. Per il centrocampo, però, sono previste alcune modifiche sostanziali. Ne parla Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport. Pronti due cambi rispetto alla sfida dell’U-Power Stadium.

Rennes-Milan, la probabile formazione

Sappiamo bene quanto Ruben Loftus-Cheek sia stato l’uomo chiave della gara d’andata contro il Rennes. Doppietta per il centrocampista inglese, con in generale una prestazione magistrale a stupire tutti. Ha giocato poi anche contro il Monza, ma protagonista di una prova sottotono è pronosticato a sedere in panchina giovedì sera contro il Rennes in Francia. Lo stesso discorso è valido per Yacine Adli, che torna a sedersi in panchina dopo la prestazione deludente a Monza.

A riportarlo è Luca Bianchin, il quale riferisce che i pronosticati a partire dal primo minuto al posto dell’inglese e del francese sono Ismael Bennacer e Yunus Musah, con Tijjani Reijnders. Dunque, il primo, che era dato in dubbio per la trasferta europea, dovrebbe invece partire titolare, con il ritorno dal primo minuto anche dell’americano e dell’olandese. Sia Musah che Reijnders, infatti, erano partiti dalla panchina contro il Monza, a riposare proprio in vista del Rennes.

Movimenti importanti allora nel centrocampo del Milan, con Pioli pronto ad affidarsi agli uomini che più danno garanzie dal punto di vista tecnico e tattico. Attenzione anche alle novità in attacco, dato che Luka Jovic è al momento favorito su Olivier Giroud. Il serbo, che salterà le prossime due di campionato per squalifica, dovrebbe partire dal primo minuto così da permettere al compagno di reparto francese di accumulare le energie necessarie per i prossimi impegni in cui lui sarà assente.

Probabile formazione Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Leao, Jovic. All. Pioli