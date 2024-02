Pioli: “Non mi piace il termine turn over. Leao, Pulisic e Loftus pronti per giocare” – Florenzi: “Abbiamo già voltato pagina”

La conferenza stampa di Stefano Pioli, accompagnato da Alessandro Florenzi, alla vigilia di Rennes-Milan, match di ritorno dei play off di Europa League.

Meno di un giorno all’atteso ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Rennes e Milan. Sappiamo bene che i rossoneri partono nettamente avvantaggiati per il passaggio del turno, avendo vinto l’andata a San Siro in maniera netta. 3-0 il risultato a Milano dello scorso giovedì, e che certamente permette al Diavolo di affrontare la gara con una discreta sicurezza. Ma non per questo si potrà abbassare la guardia, considerando che il Rennes, in casa, acquisisce più coraggio e determinazione.

C’è anche da sottolineare che l’umore non è stato dei migliori a Milanello dopo il weekend trascorso. La sconfitta contro il Monza in campionato, per 4-2, ha rappresentato una grossa mazzata psicologica per la squadra di Stefano Pioli. La disfatta è stata inaspettata, soprattutto per il modo in cui è arrivata. Ma adesso è forte la voglia di rivalsa, di rialzarsi, del Milan e del suo allenatore.

Temi importanti che proprio Stefano Pioli e Alessandro Florenzi affronteranno nella conferenza stampa di presentazione della gara europea di domani. Start alle ore 19.30. MilanLive.it riporterà in diretta per voi tutte le dichiarazioni del mister e del giocatore rossonero. Eccole di seguito.

Pioli: “Vi spiego le scelte fatte per il Monza”

Pioli – Cosa ha detto alla squadra al centro el campo: “La sconfitta l’abbiamo analizzata lunedì come sempre. Po ci siamo subito buttati su questa. Vero che abbiamo guadagnato un ottimo vantaggio, ma non è ancora finita e il Rennes è un ottima squadra e servirà la massima concentrazione”.

Pioli – Le possibilI scelte di domani: “Non piace per niente il termine turn over. Per me si tratta di gestione di un gruppo che deve giocare cinque partite in quindici giorni. Contro il Monza ho fatto delle scelte in base alle condizioni dei giocatori e in base ai dati che avevo in mano su di loro. Lo stesso farò domani sera”.

Pioli – Come stanno Leao, Pulisic e Loftus-Cheek: “Stanno tutti bene perché rispetto a domenica abbiamo avuto un giorno in più di riposo. Sono tutti pronti per giocare”.

Pioli – C’è da temere i 20 minuti iniziali della gara col Rennes che proverà a fare il massimo traendo forza dal pubblico: “Ci aspettiamo che il Rennes provi a fare qualcosa di diverso rispetto a giovedì scorso. Non so se nelle posizioni o nell’atteggiamento. So che proveranno a partire forte per metterci in difficoltà, noi siamo concentrati. Quando si lavora con un team importante essere criticati è normale”.

Florenzi: “Non è assolutamente finita”

Florenzi – Se è stata necessaria qualche parola di conforto ai giocatori dopo la sconfitta contro il Monza: “Ogni partita è una storia a sè. Sappiamo gli errori che abbiamo commesso. Ma siamo molto tranquilli e determinati a giocare la partita di domani”.

Florenzi – Se si vuole lanciare un messaggio in particolare dopo la sconfitta a Monza: “Siamo determinati per domani e sappiamo cosa fare dentro al campo domani. Stiamo bene e siamo sulla buona strada per fare un buon percorso in Europa. Per noi domani è importante e non è assolutamente finita. Al di là del Monza abbiamo fatto un buon percorso sin qui”.

Florenzi – Come migliorare la fase difensiva e se la continuità col Milan può riportarlo in Nazionale: “So quali sono le mie forze e anche i miei difetti. La continuità di quest’anno è data dal lavoro quotidiano che mi ha aiutato a trovare bene la condizione. Io devo pensare a fare il massimo per il Milan e migliorare sempre. Poi se arriverà la chiamata di Spalletti sarò molto felice”.

Florenzi – Un bel ricordo in Europa League per esorcizzare la partita di domani: “Con la Roma ho fatto anche un gol contro lo Slavia Praga, al volo. L’aneddoto più bello è quello da scrivere quest’anno. Un desiderio e un ambizione personale di riuscire a afre qualcosa di bello col Milan”.