Rennes-Milan, Pioli cambia ancora: altra sorpresa in attacco

Ancora novità di formazione per il Milan in vista della trasferta di Rennes di giovedì, quando i rossoneri dovranno mantenere il 3-0 dell’andata.

Il Milan domani è atteso da un match certamente insidioso, ma per il quale parte con un vantaggio a dir poco confortante. I rossoneri dovranno difendere il 3-0 dell’andata contro il Rennes, nel ritorno dei playoff di Europa League.

Mai sottovalutare un avversario, anche se nettamente sconfitto e dominato a San Siro, soprattutto da quando l’Uefa ha deciso di togliere la regola del gol in trasferta e di riportare tutto al conteggio dei gol complessivi nei turni ad eliminazione diretta. Ma il Milan, che ha maggiore esperienza internazionale del Rennes, potrà gestire la gara a proprio piacimento.

Per questo motivo Stefano Pioli ha possibilità di gestire e ruotare nuovamente le proprie scelte di formazione, cercando di risparmiare energia a qualche titolare. Nuovi cambi in vista per la trasferta in Bretagna, anche con un occhio in vista di Milan-Atalanta di domenica, match molto importante in chiave secondo posto.

Milan, altra chance per Jovic. Riposa Loftus-Cheek?

Gli aggiornamenti di formazione lanciati da Tuttosport parlano di un Milan ancora una volta pronto a cambiare pelle ed a lasciare in panchina alcuni calciatori di primo piano. In particolare in attacco, dove Luka Jovic potrebbe avere una nuova opportunità, dopo la sciocca espulsione subita a Monza.

Il serbo, che è stato fermato per ben due giornate dal Giudice Sportivo in Serie A, dovrebbe essere preferito a Giroud, sempre nell’atto di lasciar riposare il più possibile il centravanti classe ’86 e dare una chance ancora importante a Jovic. L’altra grande novità potrebbe arrivare dalla trequarti, dove Pioli sta pensando di dare respiro a Ruben Loftus-Cheek.

Dopo la doppietta dell’andata, il centrocampista inglese potrebbe restare almeno parzialmente a riposo. Pioli potrebbe schierare un Milan leggermente più difensivo, tornando al 4-3-3, con il tandem Adli-Musah in mezzo al campo e l’olandese Reijnders qualche metro più avanti, anche se con caratteristiche diverse rispetto a Loftus.

Altro giocatore su cui Pioli vorrebbe puntare dal 1′ minuto a Rennes è il giovane Filippo Terracciano, l’esterno difensivo ex Verona che potrebbe debuttare in Europa. Il classe 2003 andrebbe a giocare da terzino destro (suo ruolo naturale) al posto di Alessandro Florenzi, altro titolare del momento che spererebbe in una piccola pausa. Ballottaggio Kjaer-Thiaw invece per il posto da difensore centrale accanto all’ormai intoccabile Gabbia.

La probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Terracciano, Thiaw (Kjaer), Gabbia, T. Hernandez; Musah, Adli; Pulisic, Reijnders, Leao; Jovic.