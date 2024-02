Rinnovo a sorpresa: Milan, salta un obiettivo

Il Milan dovrà abbandonare l’idea di acquistare il difensore. Come annunciato da Fabrizio Romano, manca solo l’annuncio del rinnovo.

Il Milan è andato alla disperata ricerca di un nuovo difensore a gennaio, quando la difesa era completamente decimata dagli infortuni. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, dopo aver richiamato Matteo Gabbia dal prestito, hanno scandagliato il mercato in lungo e in largo, senza però trovare l’occasione giusta su cui affondare.

La verità è che il profilo ideale era stato trovato, Alessandro Buongiorno del Torino, ma proprio i granata hanno fatto alto muro con cifre enormi per la cessione. Il colpo è stato solo posticipato? Questo si vedrà solo nei prossimi mesi. Ma non soltanto l’italiano. Il Milan ha soprattutto guardato in Premier League quando le speranze per Buongiorno erano del tutto svanite.

Kiwior, Kelly, Chalobah, Lenglet… Nomi che potrebbero tornare buoni per l’estate, quando il Milan sarà costretto a fornirsi di un nuovo centrale giovane ma d’esperienza per sostituire Simon Kjaer. Non è una novità che il difensore danese non da più le giuste garanzie fisiche, e già da un pezzo. A 34 anni, e con contratto in scadenza a giugno, appare scontato che il Vichingo, dopo aver dato tutto in rossonero, darà l’addio.

Ma non solo i profili sopracitati. Al Milan piace da tempo un altro difensore che milita sempre in Premier League. Ma per lui, almeno per il momento, non ci sono speranze. Ha trovato l’accordo per il rinnovo.

Milan, impossibile arrivare all’ex Bologna

Sì, Takehiro Tomiyasu è un nome che da parecchio viene accostato al Milan con insistenza. Già quando militava al Bologna, Paolo Maldini e Frederic Massara avevano fatto seri sondaggi per lui. Ma il giapponese ha fatto un salto di qualità enorme, venendo acquistato dall’Arsenal per poco meno di 20 milioni di euro. Arrivato a Londra, ha fatto certamente il suo, ma non venendo considerato completamente una prima scelta.

Non è un caso che da quando all’Arsenal, Tomiyasu è stato un nome molto discusso in ottica mercato, e il Milan è stato un club accostatogli spesso. Probabilmente, anche a gennaio Furlani ha fatto qualche serio sondaggio per lui, ma l’Arsenal la sua scelta l’aveva già fatta a quanto pare. Difatti, come informa Fabrizio Romano, il difensore giapponese è prossimo al rinnovo coi Gunners. L’accordo è stato trovato già due settimane fa, e adesso manca solo l’annuncio che arriverà a brevissimo secondo l’esperto di mercato.

Il contratto di Tomiyasu con l’Arsenal era in scadenza nel 2025, per questo poteva rappresentare una buona occasione di mercato per gennaio o per l’estate. Ma il club londinese ha voluto blindarlo per i prossimi anni. Dunque, almeno per il prossimo mercato estivo, il Milan dovrà togliere il suo nome dalla lista dei papabili per rinforzare la difesa.