Simic, splendida notizia in arrivo: succederà a marzo

Jan-Carlo Simic può presto ricevere una bellissima notizia: il difensore 18enne del Milan si sta imponendo in questa stagione

Quattro spezzoni in Serie A con un gol per Jan-Carlo Simic, classe 2005, alfiere della Primavera del Milan ma uno dei talenti emergenti del club. I rossoneri ci puntano eccome sul giovane talento, con Pioli che nei momenti di piena emergenza ha puntato sul giovane ragazzo ricevendo anche risposte confortanti.

Arrivato nell’estate del 2022 dallo Stoccarda, Simic è un calciatore ben strutturato, di 186 centimetri, ambidestro, che può agire sia sul centrodestra che sul centrosinistra in una difesa a quattro. Un calciatore duttile che può agire anche come terzino destro ed all’occorrenza mediano.

Di fatto un vero e proprio jolly che ha il contratto in scadenza nel 2025. Logico immaginare come presto la dirigenza del club rossonero incontrerà l’agente del calciatore per porre le basi di un rinnovo. Intanto per Simic sta per arrivare la prima gioia a livello di Nazionale.

Come afferma il Kurir, infatti, per le prossime amichevoli in programma nel mese di marzo, sembra che la Nazionale serba – quella scelta dal 18enne – abbia intenzione di convocarlo, magari anche per testarlo in vista dei prossimi Europei di calcio che si disputeranno in Germania.