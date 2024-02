Tutti pazzi per Giroud: destinazione a sorpresa

Il futuro di Olivier Giroud è ancora tutt’altro che delineato. L’attaccante rossonero ha diverse proposte sul tavolo per la prossima stagione.

A 37 anni compiuti è ancora l’elemento più importante del Milan quando si tratta di buttarla dentro ed essere incisivo in area di rigore. Olivier Giroud è un attaccante come pochi in circolazione, e non soltanto per i numeri e per i gol fatti.

Oltre alle 12 reti ufficiali già segnate in stagione, come sempre da miglior marcatore del Milan, Giroud è anche una figura centrale nella squadra di Stefano Pioli. Sa far salire la squadra, dialogare con i compagni, dare profondità. Insomma, un attaccante completo e che non risente affatto dell’età non più giovanissima.

L’unico cruccio resta il contratto con il Milan, che scadrà tra pochi mesi. Se in casa rossonera non hanno dubbi sul da farsi, ovvero rinnovarlo almeno per un’altra stagione, lo stesso Olly deve ancora prendere una decisione. Ovvero capire se per il suo futuro sia meglio restare ancora a Milanello oppure prendere un’altra strada.

Non solo la MLS statunitense sulle tracce di Giroud

Come riporta stamattina il Corriere dello Sport, il tempo stringe per capire cosa fare del proprio futuro. Più ci si avvicina al termine della stagione, più Giroud deve affrettarsi a prendere una decisione. Sullo sfondo sono presenti da mesi le proposte di alcuni club della MLS statunitense, il campionato d’oltreoceano dove fuoriclasse come Messi, Higuain o Busquets sono andati a svernare.

Ma non c’è solo l’America nel destino del centravanti francese. Di recente si sarebbero mossi anche club della Liga spagnola e della Premier League su Giroud. Nonostante l’età avanzata, il numero 9 del Milan è ancora molto ambito e potrebbe essere tentato da nuove avventure nel calcio che conta. In Inghilterra lo conoscono bene e per lui sarebbe un ritorno in pompa maglia, in Spagna invece sarebbe la prima volta.

Ad oggi, se dovesse lasciare il Milan, la soluzione MLS sarebbe quella da prendere maggiormente in considerazione, per motivi familiari. Infatti moglie e figli del milanista opterebbero per questo cambio repentino, in un paese dove lo stile di vita appare tendenzialmente migliore, soprattutto per un calciatore di primo livello a fine carriera.

Ma tutto è ancora da decidere e da decifrare. La speranza del Milan è che Olly abbia ancora alte motivazioni e scelga di rinnovare fino al 2025, restando un’ultima stagione come veterano e punto di riferimento, magari affiancato da un altro centravanti da far crescere.