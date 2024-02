Blitz della Juve, mossa a sorpresa e scippo al Milan

Il Milan deve fare i conti con il possibile inserimento della Juventus su un obiettivo della prossima estate. Ecco cosa sta succedendo

Poche ore e il Milan scenderà in campo per i playoff di Europa League. Il Diavolo riparte dal 3 a 0 dell’andata, ma non può abbassare la guardia, con il Rennes intenzionato a provare a fare l’impresa.

Ma in questi giorni oltre al campo, inevitabilmente, si pensa al futuro. L’argomento più chiacchierato continua ad essere quello relativo alla panchina di Stefano Pioli. Il suo destino non è stato ancora scritto, ma i nomi dei possibili successori sono tanti. Si parla anche del nuovo bomber, che dovrà raccogliere l’eredità di Olivier Giroud e chiaramente di eventuali cessioni.

Mike Maignan tra i big è certamente quello più a rischio. Il portiere francese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e la firma sul rinnovo non è ancora arrivata. Si tratta, ma se in estate dovesse arrivare un’offerta esagerata, un addio non sarebbe certamente da escludere. Servono tanti soldi, 70-80 milioni di euro. C’è il Bayern Monaco interessato, ma attenzione alla pista inglese. Chelsea e Manchester United potrebbero provarci per davvero.

Il Milan inevitabilmente sarebbe chiamato a sostituirlo e negli ultimi giorni il nome balzato in cima in cima alla lista è quello di Michele Di Gregorio. Il numero uno del Monza piace parecchio e una valutazione sui 15-20 milioni di euro.

Un affare certamente sostenibile, ma oggi La Gazzetta dello Sport scrive che sul calciatore è piombata la Juventus, alle prese con il dopo Szczesny.

Lo vogliono tutti

Di Gregorio è così la prima scelta dei bianconeri, che sono pronti al blitz per battere la forte concorrenza. Anche Napoli e Roma, infatti, sono alla ricerca di un estremo difensore di sicuro affidamento, ma non si può scartare l’ipotesi Premier League.

In Inghilterra sono rimasti entusiasti delle prestazione di Guglielmo Vicario con la maglia del Tottenham e ci sono diverse squadre pronte a scommettere sull’attuale estremo difensore del Monza. Bisognerà trattare con Adriano Galliani, che potrebbe mettere a bilancio un’importante plusvalenza.

Tra i portieri italiani più ammirati in Serie A c’è anche Carnesecchi. Da quando Gian Piero Gasperini ha scelto lui come titolare, l’Atalanta ne ha certamente giovato. La sua valutazione è già alle stelle e difficilmente i bergamaschi accetteranno offerte inferiori ai 40-50 milioni di euro.