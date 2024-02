Chi incontrerà il Milan agli ottavi di Europa League: tutte le possibili avversarie

Milan, le possibili avversari negli ottavi di finale di Europa League. Quante insidie per i rossoneri nel sorteggio di venerdì 22 febbraio

Grazie alla qualificazione ottenuta contro il Rennes, il Milan torna agli ottavi di Europa League, traguardo raggiunto già tre anni fa nell’ultima edizione disputata dai rossoneri prima di quella in corso.

Nel 2021, il Milan è stato eliminato da quella che era l’avversaria più forte nel novero delle qualificate ovvero il Manchester United. Anche stavolta non mancheranno i pericoli per i rossoneri che affronteranno una delle prime classificate della fase a gironi di Europa League, conclusa lo scorso dicembre.

Sette le compagini presenti nell’urna del Sorteggio in programma venerdì 23 febbraio alle 12, a Nyon. Sette e non otto, in quanto è assente l’Atalanta. Fino agli ottavi, infatti, non è previsto l’incrocio tra club della stessa nazionalità, vincolo che decade a partire dai quarti, quando sarà definito il tabellone degli accoppiamenti fino alla finale di Dublino.

Milan, le possibili avversarie agli ottavi di Europa League

Il Milan affronterà agli ottavi di finale di Europa League una delle seguenti sette squadre

Liverpool

Bayer Leverkusen

Brighton

Villarreal

Slavia Praga

West Ham

Glasgow Rangers

Il doppio confronto degli ottavi di finale è in programma tra il 7 e il 14 marzo, sempre di giovedì con partite distribuite nei consueti orari delle 18.45 e delle 21.