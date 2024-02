Dal Real Madrid al Milan: strappo alla regola per realizzare un sogno

In estate potrebbe esserci un’operazione davvero suggestiva. Va in scadenza con il Real Madrid e potrebbe diventare un giocatore del Milan

Ancora un altro anno prima di appendere gli scarpini al chiodo. Ancora un anno con la squadra per la quale faceva il tifo da bambino prima di dire basta con il calcio giocato.

Ormai la carriera di Luka Modric volge al termine, e il Real Madrid da tempo si è mosso per sostituirlo. A centrocampo i blancos sono una vera e propria corazzata: Camavinga, Tchouameni, Valverde e chiaramente anche Toni Kroos fanno dormire sonni tranquilli a Carlo Ancelotti. A Madrid sono dunque pronti all’addio di una stella che lo scorso 9 settembre ha compiuto 38 anni.

Il contratto, infatti, scade il prossimo 30 giugno, ma il croato non ha ancora deciso cosa fare da grande. Sul tavolo, stando a quanto scrivono in Spagna, ci sarebbe l’offerta del tecnico italiano di lavorare con lui nel suo staff, per diventare un giorno, chissà , un grande allenatore. Una decisione, però, non è stata ancora presa: Luka Modric, d’altronde, ha dato prova di essere integro fisicamente e in stagione non ha avuto gravi problemi, tanto da collezionare 28 presenze, per oltre 1400 minuti.

Ancora in campo

Vedere Modric ancora in campo per un’altra stagione per gustarsi la sua immensa classe può non essere dunque così assurdo. Se non vuole appendere gli scarpini al chiodo, l’idea più semplice sarebbe quella di trasferirsi in America, per giocare in MLS, o in Arabia Saudita, ma non si può scartare l’ipotesi di far ritorno a casa, in Croazia.

Poi, però, ci sarebbe anche un’ipotesi piĂą suggestiva, quella di vederlo con la maglia del Milan. La foto di lui bambino, con i colori rossoneri addosso d’altronde è fissa nella mente di tutti noi. Potrebbe rappresentare un valore aggiunto da inserire in uno spogliatoio che rischia seriamente di perdere un elemento di esperienza come Olivier Giroud, oltre che Simon Kjaer. Modric fa parte di quella categoria dei grandi campioni che farebbe bene a qualsiasi etĂ , un po’ come Zlatan Ibrahimovic

Vedere Luka Modric a Milano sarebbe certamente suggestivo, ma anche utile, dentro e fuori dal campo. ChissĂ che un sogno da bambino non diventi realtĂ a quasi 39 anni.