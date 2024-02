Enigma Jovic: tre opzioni per il Milan

Luka Jovic è finito nel mirino della critica dopo l’espulsione in occasione del match di domenica in Serie A, contro il Monza

L’espulsione che ha danneggiato pesantemente il Milan ha fermato la sua corsa verso la conferma, ma Luka Jovic non ha alcuna intenzione di arrendersi e già stasera avrà l’occasione per rialzare la testa.

Salvo cambi di programma sarà il serbo, infatti, il prescelto per guidare l’attacco dei rossoneri. Stefano Pioli è pronto ad affidarsi ai titolari nel match di Europa League contro il Rennes, ma sarebbe rischioso mandare in campo anche Olivier Giroud, con Jovic squalificato per due giornata in Serie A e così spazio all’ex Fiorentina.

L’espulsione, d’altronde, è ormai un caso archiviato, come dimostrano le immagini dell’allenamento di ieri. Jovic è stato tra gli applauditi dal gruppo per il regalo fatto ai compagni. Un pegno da pagare dopo un’espulsione. L’ex attaccante vuole riprendere stasera la corsa interrotta domenica.

Una corsa che parlava di sette gol e un assist in poco più di 780 minuti. Gol che sono arrivati da dicembre, da quando il classe 1997 ha cambiato letteralmente passo. Gol importanti, soprattutto gli ultimi che hanno spinto a pensare che il rinnovo di contratto fosse dietro l’angolo.

Milan, la scelta su Jovic: il punto della situazione

Dopo Monza sono tornati i dubbi, ma il rinnovo, rivedendo magari i termini dell’accordo, appare ancora la scelta più logica per una scommessa vinta dal Milan.

Sì perché Jovic da un paio di mesi ha dimostrato di poter essere una pedina importante, soprattutto quando è chiamato ad entrare a partita in corsa. Una caratteristica non da tutti. Sette gol per una riserva non sono certo pochi e la doppia cifra è davvero vicina. Nessuno in estate avrebbe scommesso un centesimo su un calciatore arrivato nelle ultimissime ore di mercato dopo che tutti gli obiettivi erano falliti.

Ora serve riscuotere dopo la scommessa fatta: il Milan così in estate può ritrovarsi difronte ad un bivio, tenersi Jovic come vice del nuovo centravanti o cederlo al migliore offerente, mettendo a bilancio una buona plusvalenza, da 10-15 milioni di euro. Anche questa deve essere una possibilità da tenere in considerazione. Serve dunque il rinnovo per poi capire cosa fare con l’attaccante, rinato dopo le difficoltà avute a Firenze e a Madrid, con le maglie di Fiorentina e Real Madrid