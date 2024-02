Highlights Rennes-Milan: la sintesi della partita di Europa League [VIDEO]

Rennes-Milan, la cronaca con gli highlights del match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, disputato giovedì 22 febbraio

Grande accoglienza di pubblico per Rennes-Milan con il Roazhon Park tutto esaurito. Splendida la coreografia dei tifosi di casa nella gradinata Nord.

Già in avvio si intuisce subito il copione tattico della partita. Rennes in spinta costante a un ritmo forsennato e Milan pronto a ripartire. I padroni di casa lasciano subito ampi spazi in retroguardia e dopo un minuto Leao sfiora il vantaggio, mancando la conclusione vincente su Mandanda in uscita.

Il Rennes, sostenuto dai tifosi, sblocca il risultato al 10′. Imparabile la conclusione di Bourigeaud dal limite che non lascia scampa a Maignan. Il Milan sembra accusare il colpo ma ogni volta che si presenta dalle parti di Mandanda crea un pericolo. Pulisic cicca il tiro nei pressi del dischetto del rigore. E’ la prova generale del gol che arriva al 21′. Cross teso di Hernandez e colpo di testa vincente di Jovic che esulta sotto la gradinata occupata dai tifosi milanisti.

L’1-1 non toglie motivazioni al Rennes che continua ad attaccare. Al 26′, parata d’istinto (quasi inspiegabile) di Maignan su un tiro ravvicinato di Kalimuendo. Al 31′ ci prova anche Gouiri, invano. Solo nel finale di tempo, il ritmo dei padroni di casa cala. Il Milan però non ne approfitta. Al 46′, Leao non riesce a superare Doué in velocità, unico difensore rimasto davanti a Mandanda. Grande occasione potenziale e squadre al riposo sull’1-1.

Gol Luka Jovic, assist Theo Hernandezpic.twitter.com/A0RkIqL0YU — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) February 22, 2024

Rennes-Milan, il secondo tempo

In avvio di ripresa, il Milan ha subito l’opportunità di portarsi in vantaggio ma Leao spreca un’occasione pazzesca con un tiro troppo debole solo davanti a Mandanda. Scampato il pericolo, il Rennes si riporta in vantaggio. Fallo di Kjaer su Terrier e rigore che Bourigeaud trasforma al 53′.

Sotto 2-1, il Milan ha il merito di spezzare subito l’entusiasmo dei padroni di casa. Merito di Leao. Solita azione in corsa di Rafa, rimpallo favorevole su Mandanda in uscita e gol a porta vuota per il 2-2 al 59′ che spegne ulteriormente le speranze di qualificazione del Rennes.

Padroni di casa che comunque hanno il merito di non mollare. Al 67′, altro rigore per il Rennes per un tocco di braccio di Jovic sanzionato con l’on field review. Segna ancora Bourigeaud. Penalty perfetto e tripletta per il 3-2.

Gol Rafael Leao pic.twitter.com/t4AxbfsLJ6 — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) February 22, 2024

Nella parte finale della partita, il Rennes non crea altri pericoli dalla parti di Maignan. Anche il Milan diventa inoffensivo con Okafor e Chukwueze, subentrati a Pulisic e Leao che non impensieriscono la retroguardia dei padroni di casa. Dopo sei minuti di recupero, il fischio finale è quasi una liberazione per i tifosi rossoneri. Qualificazione agli ottavi mai in pericolo in una serata comunque più sofferta del previsto.

Nel sorteggio in programma domani alle 12, il Milan affronterà una tra Liverpool, Bayer Leverkusen, Brighton, West Ham, Villarreal, Slavia Praga e Glasgow Rangers.