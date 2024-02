Marko Lazetic, flop in Olanda: il Milan si aspettava di più

Lazetic è in Olanda per un’esperienza che avrebbe dovuto aiutarlo a crescere: le cose non stanno andando benissimo, purtroppo.

Nelle ultime sessioni di calciomercato il Milan ha mandato a giocare diversi giovani calciatori, tra questi Marko Lazetic. Ad agosto 2023 si è concretizzato il suo trasferimento in prestito secco al Fortuna Sittard, squadra della Eredivisie.

Si è trattato della seconda avventura in prestito per il 19enne attaccante serbo, che i rossoneri avevano ceduto all’Altach nel febbraio precedente. In Austria 10 presenze per un totale di 261 minuti in campo senza trovare la via del gol. Arrivare a metà stagione in una squadra che lotta per la salvezza non è mai facile per un giovane con scarsa esperienza. Quei mesi gli sono stati comunque utili per imparare e mettersi alla prova in un ambiente diverso.

Lazetic dal Milan al Fortuna Sittard: come sta andando

Rientrato momentaneamente al Milan, poi Lazetic ha trovato l’accordo per trasferirsi in Olanda e cercare di avere più fortuna di quella avuta in Austria. Non si può dire che le cose stiano andando benissimo.

Nel Fortuna Sittard ha trovato un po’ di minutaggio (176 minuti distribuiti su 9 presenze) fino a novembre e poi non ha più giocato. Nessun gol o assist all’attivo. L’ultima presenza in campo è datata 25 novembre, quando ha giocato 12 minuti (più recupero) nella partita di Eredivisie persa 3-0 dalla sua squadra. Successivamente è finito in panchina oppure non è stato neanche convocato.

Non ha trovato spazio neanche nella KNVB Beker, la coppa nazionale, dove ha collezionato 4 minuti nel 1° turno disputato l’1 novembre contro lo Spartak Nijkerk e poi più nulla. Il Fortuna Sittard è arrivato fino al Quarti, perdendo ai rigori contro il Groningen. È evidente che l’allenatore Danny Buijs non abbia fiducia in lui, lo ha messo ai margini e per fargli cambiare idea è necessario lavorare sodo in questi mesi.

Per Lazetic è importante non mollare e cercare di dimostrare al suo allenatore che può dare un contributo utile nella lotta salvezza. Oggi la squadra occupa la tredicesima posizione nella classifica della Eredivisie: ha 24 punti, 6 in più rispetto alla zona retrocessione. Ora in calendario ci sono due scontri diretti contro RKC Waalwijk (sedicesimo, 18 punti) ed Excelsior (quindicesimo, 21 punti).

L’attaccante serbo non è stato convocato nelle ultime tre partite di campionato e ovviamente spera di essere inserito nuovamente in lista. Certamente a fine stagione tornerà al Milan, che si ritroverà a individuare un’altra destinazione per aiutarlo a fare un crescita che finora non si è vista. Pagato circa 4,5 milioni di euro nel gennaio 2022, l’ex Stella Rossa non è stato in grado di far vedere il suo valore nelle due esperienze in prestito. Forse gli avrebbe fatto bene giocare nella Serie B italiana, però sulla carta anche il Fortuna Sittard poteva essere una buona soluzione. Qualcosa avrà sbagliato Lazetic.