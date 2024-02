Milan, colpo dalla Premier: scelto il rinforzo per la difesa

Il Milan già lavora a come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione: scelto il rinforzo in difesa, arriva dalla Premier League

Un colpo da Champions per il Milan. Moncada e Furlani, pur senza alcun tipo di rivoluzione come accaduto l’anno scorso, interverranno per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli o, in caso di addio, del suo sostituto.

D’altronde, in questa stagione, il reparto arretrato non è stato certo il punto di forza dei rossoneri, anzi. Addirittura l’undicesima difesa del torneo, la peggiore tra le big italiane. Quattro i gol incassati nell’ultimo turno per mano del Monza che hanno solamente acuito il problema.

Alibi parziale, però, la totale emergenza che ha affrontato Pioli negli ultimi mesi. In rapida successione ha dovuto rinunciare a Tomori e Thiaw fino a Kalulu, di fatto tutti i suoi pilastri. Il nazionale inglese, nella rifinitura anti-Rennes, si è rivisto il gruppo ed a breve dovrebbe tornare a disposizione di Pioli.

La dirigenza, nel frattempo, nel gennaio scorso ha riportato a Milanello Gabbia, ceduto in prestito al Villarreal. In estate, però, complice anche la possibile partenza di Kjaer in scadenza di contratto, sarà ingaggiato un difensore di esperienza e qualità.

Milan, mirino su Badiashile: è lui il rinforzo per la difesa

Lo sguardo rivolto alla Premier League in vista dell’estate, con Furlani e Moncada pronti a piazzare un super colpo. Si tratta di Benoit Badiashile, centrale classe 2001 che al Chelsea non sta certo incantando.

Pochettino, di fatto, non lo vede e fin qui il nazionale francese ha visto davvero poco il campo. Attualmente infortunato, ha collezionato appena otto presenze in Premier League e 559′ disputati, due le apparizioni in EFL Cup ed altrettante in FA Cup.

Non è una novità il nome del francese in via Aldo Rossi. Già in passato, infatti, Badiashile era finito nel mirino del club rossonero, salvo poi non mettere mai in piedi una trattativa vera e propria. Il contratto in scadenza nel 2030, Badiashile può giocare sia sul centrodestra che sul centrosinistra in una difesa a quattro nonostante sia mancino di piede.

Un vero e proprio gigante di 194 centimetri, i Blues lo pagarono 40 milioni di euro nel gennaio del 2023. Il centrale può essere un calciatore perfetto per il Milan, anche perché è giovane e di prospettiva e può rilanciarsi con la maglia rossonera creando magari una plusvalenza sicura in vista dei prossimi anni.