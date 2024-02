Milan, l’attaccante può partire: chiesti 15 milioni

La società rossonera ha preso una decisione in vista del prossimo mercato estivo: fissata la valutazione di un giocatore.

I prossimi mesi saranno decisivi per capire chi continuerà a far parte del progetto Milan e chi verrà venduto. Nell’attuale squadra di Stefano Pioli, a sua volta incerto di rimanere, non mancano dei calciatori che vengono dati per possibili partenti.

A fine giugno scadono contratti come quelli di Olivier Giroud e Luka Jovic, forse solo uno dei due rimarrà a Milanello. In scadenza pure Simon Kjaer e Mattia Caldara, invece destinati entrambi all’addio. Attenzione anche a chi ha accordi che scadono nel 2026 e che senza rinnovo potrebbero essere sacrificati se arrivassero grandi offerte: Mike Maignan e Theo Hernandez. Stessa scadenza pure per Yacine Adli e Matteo Gabbia, con il secondo che dovrebbe rimanere senza dubbi.

Milan, dal prestito alla cessione definitiva? Prezzo fissato

Attenzione anche a quei giocatori che adesso sono in prestito e che a fine stagione potrebbero essere venduti a titolo definitivo. Uno su tutti Charles De Ketelaere, per il quale l’Atalanta può esercitare il diritto di riscatto di 22-23 milioni euro. Discorso simile per Alexis Saelemaekers, che il Bologna può comprare per 9-10 milioni.

Anche Lorenzo Colombo si è trasferito in prestito l’estate scorsa, ma il Monza non ha un’opzione per l’acquisto. A fine stagione il Milan dovrà decidere se dargli una chance oppure cederlo nuovamente. Ovviamente, molto dipenderà dal rendimento dei prossimi mesi. Recentemente il 21enne di Vimercate ha ritrovato il gol punendo proprio i rossoneri nel successo per 4-2 dei brianzoli all’U-Power Stadium. Non segnava da novembre e quella rete potrebbe aiutarlo a sbloccarsi.

I colleghi di calciomercato.com confermano che Colombo potrebbe essere anche utilizzato come contropartita tecnica in qualche operazione. A gennaio si parlava di lui come pedina da inserire nella trattativa con il Torino per Alessandro Buongiorno, ma Urbano Cairo non ha voluto discutere della cessione del suo difensore. Vedremo se ci sarà un altro tentativo in estate, quando il Milan potrebbe proporre l’attaccante anche nell’affare riguardante Joshua Zirkzee del Bologna.

La società rossonera valuta 15 milioni il cartellino di Lollo, che certamente deve migliorare in zona gol ma che è un centravanti dai mezzi fisici e tecnici interessanti. Sicuramente ci si aspettava qualcosa di più dalla sua esperienza al Monza, però ha ancora dei mesi per tirare fuori il suo vero potenziale.