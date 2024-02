Milan, nuovo vice Theo: affare in Turchia

Il club rossonero potrebbe pescare in Super Lig un nuovo terzino sinistro: attenzione alle concorrenti molto forti che sono sul giocatore.

Uno degli obiettivi del Milan per il prossimo calciomercato estivo è l’acquisto di un vice Theo Hernandez. Si pensava che già nelle scorse due sessioni ne sarebbe arrivato uno, però poi la dirigenza ha fatto altre scelte.

Spesso si è fatto il nome di Juan Miranda, che l’estate scorsa poteva essere oggetto di uno scambio con Alexis Saelemaekers che è stato rifiutato dal Real Betis. Poi a gennaio 2024 la società di via Aldo Rossi non ha voluto spendere i circa 4 milioni di euro richiesti dalla controparte andalusa per la cessione immediata del terzino sinistro in scadenza nel giugno prossimo. In questo momento sembra che l’ex Barcellona sia uscito dai radar rossoneri e il suo futuro non è chiaro.

Milan, nuovo terzino dalla Super Lig?

Ovviamente, non c’è solo Miranda tra i laterali mancini visionati dal direttore tecnico Geoffrey Moncada e dal reparto scouting del Milan. Nella lista ci sono più nomi, compreso uno che gioca in Turchia.

Secondo quanto rivelato da Turkiye Gazetesi, il club rossonero è interessato anche a Ferdi Kadioglu. Lo seguono pure Inter, Napoli, Borussia Dortmund, Manchester City e Liverpool. Il Fenerbahce è già entrato nell’ordine di idee di poterlo perdere a fine stagione e per questo avrebbe già un accordo per Levent Mercan del Karagumruk.

Non è la prima volta che il 24enne turco viene accostato al Diavolo, che potrebbe seriamente prendere in considerazione il suo ingaggio nel prossimo mercato estivo. Operazione non semplice, sia a causa della forte concorrenza che del desiderio del Fenerbahce di monetizzare più possibile dalla cessione del suo gioiello. Il portale Transfermarkt dà un valore di 20 milioni di euro al cartellino di Kadioglu, il cui contratto scade a giugno 2026.

Difficile che il Milan faccia un investimento di questo tipo per una seconda linea. Diverso sarebbe il discorso nel caso in cui Theo Hernandez dovesse lasciare Milanello, cosa non impossibile se nei prossimi mesi non dovesse arrivare il rinnovo contrattuale (scadenza attuale giugno 2026). In questo momento, sembra tutto fermo e non è chiaro cosa succederà.

Se l’ex Real Madrid dovesse partire, nelle case del Milan entrerebbero tanti soldi e verrebbero acquistati sia un titolare sia un vice. Ora è presto per dire cosa succederà, probabilmente ad aprile-maggio il quadro sarà più chiaro.