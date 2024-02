Milan, svanisce un sogno dei tifosi: “Resterà fermo per un anno”

Uno degli allenatori che i milanisti speravano di vedere in panchina per il post Pioli non può arrivare: l’agente ha fatto un annuncio.

Non è ancora chiaro chi guiderà il Milan nella prossima stagione. Anche se la dirigenza sta ribadendo in più occasioni la propria fiducia in Stefano Pioli, in realtà non è stata presa una decisione definitiva.

Il tecnico emiliano ha un contratto in scadenza a giugno 2025, rinnovato forse un po’ troppo frettolosamente dalla coppia Maldini-Massara. Probabile che la sua conferma dipenda dalla permanenza della squadra in zona Champions nella classifica del campionato e dal percorso in Europa League. Chiaramente, la dirigenza deve valutare bene non solo i risultati, ma anche il gioco e altri fattori. Molti ritengono che il ciclo di Pioli sia già finito, vedremo cosa decideranno in via Aldo Rossi.

Milan, un grande nome per la panchina non è disponibile

I tifosi del Milan vorrebbero un allenatore con esperienza e già dei trofei importanti in bacheca. Uno dei nomi circolati è quello di Antonio Conte, che nonostante il passato con Juventus e Inter raccoglie un buon numero di consensi tra i milanisti. Ha vinto in Italia e in Inghilterra, potrebbe essere un profilo adatto per trasmettere una mentalità diversa a un gruppo che avrebbe bisogno di novità sotto diversi punti di vista.

Un sogno di tantissimi supporter rossoneri e che raccoglie consensi unanimi è Jurgen Klopp, che qualche settimana fa ha ufficializzato l’addio al Liverpool a fine stagione. Da subito l’allenatore tedesco ha fatto intendere che si sarebbe preso un anno sabbatico prima di sposare un nuovo progetto, però non sono mancati alcuni rumors che lo davano su altre panchine. L’ultima quella del Bayern Monaco, che ha annunciato la separazione con Thomas Tuchel per fine giugno.

Marc Kosicke, agente di Klopp, ha chiarito tutto a Sky Sport Deutschland: “Jurgen non allenerà nessun club e nessuna selezione nazionale per un anno dopo la fine di questa stagione. Questa cosa rimarrà tale, non cambierà“.

La decisione è presa e non sembrano esserci chance di vedere il tecnico di Stoccarda alla guida di una nuova squadra da luglio 2024. Tra i tifosi del Milan nessuno si era illuso su un suo eventuale arrivo, ma Klopp è quel tipo di profilo che sarebbe perfetto per le esigenze rossonere. È un vincente e sa valorizzare i giovani, perfetto.