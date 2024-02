@ML – Cardinale e Furlani di rientro dal Medio Oriente: i dettagli

Giorgio Furlani non sarà a Rennes in occasione della sfida di Europa League contro la formazione francese. MilanLive.it ha raccolto le ultime informazioni.

Manca ormai davvero pochissimo al ritorno in campo del Milan, che sul palcoscenico europeo incontrerà giovedì sera il Rennes in territorio francese. La sfida è valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League e sappiamo bene quanto il Diavolo parta avvantaggiato data la vittoria all’andata per 3-0 a San Siro. Ma non si potrà abbassare la guardia, e anzi fare il massimo per dare un’altra dimostrazione di forza utile anche a migliorare l’umore dopo la sconfitta in campionato contro il Monza.

La squadra rossonera e Stefano Pioli hanno avuto poco tempo per preparare l’importante trasferta transalpina, avendo giocato contro i brianzoli a Monza solo domenica sera. Mercoledì pomeriggio il Milan ha lasciato l’Italia per raggiungere Rennes, ma non è stato accompagnato da Giorgio Furlani. Scopriamo infatti che l’AD rossonero non assisterà alla gara dallo stadio del Rennes, e anzi sarà assente.

Anche Gerry Cardinale, patron del Milan e capo fondatore di RedBird, non sarà con la squadra in Francia, ma questo era prevedibile. Dunque, soltanto il DS Antonio D’Ottavio e il Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic saranno a Rennes a seguire la sfida dagli spalti. Su Furlani e Cardinale, MilanLive.it ha raccolto informazioni decisive.

Furlani e Cardinale in Medio Oriente: i motivi

Come appreso dalla nostra redazione, Giorgio Furlani non sarà in Francia per Rennes-Milan perché di ritorno dal Medio Oriente. L’AD rossonero è stato infatti impegnato in un viaggio di lavoro insieme a Gerry Cardinale nel Middle East sempre per motivi legati all’AC Milan. Non è una novità che il club rossonero e RedBird stiano lavorando attivamente in Medio Oriente per sviluppare collaborazioni strategiche e dunque produttive per entrambe le ‘aziende’.

Furlani farà ritorno direttamente a Milano, mentre Cardinale è già in viaggio per raggiungere la Florida, e in particolare Miami, dove parteciperà ad un convegno di due giorni incentrato sul rapporto tra umanità e tecnologia. Da sottolineare che l’Amministratore Delegato Giorgio Furlani farà ritorno in Medio Oriente tra il 28 e il 29 febbraio per partecipare al convegno Investopia 2024, con precisione ad Abu Dhabi.

Nello specifico, “Investopia è una azienda digitale con sede negli Emirati Arabi che connette la comunità globale degli investimenti con opportunità di investimento nelle nuove economie. È progettato per coloro che desiderano beneficiare dell’economia futuristica unica degli Emirati Arabi Uniti e della sua posizione come polo di investimenti per alcuni dei mercati in più rapida crescita al mondo” recita quanto riportato sul sito ufficiale di Investopia. Giorgio Furlani sarà uno degli speaker del convegno formativo.