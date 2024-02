Rennes-Milan 3-2, pagelle e tabellino: Theo Hernandez un treno, Leao croce e delizia

I voti assegnati ai calciatori del Milan dopo la partita contro il Rennes, ritorno dei playoff di Europa League che sorridono ai rossoneri.

Il Milan era chiamato questa sera, sul campo del Rennes, a difendere il vantaggio di tre reti nei playoff di Europa League. Senza però sottovalutare l’avversario, una delle formazioni più talentuose e tecniche della Ligue 1. Ne è scaturita una gara bollente, con i francesi generosi e sempre pericolosi, i rossoneri abili ad allontanare i pericoli con due gol salvifici.

3-2 per il Rennes il risultato finale, che condanna comunque la squadra di Stèphane, mentre premia nel complesso quella di Pioli, che dopo la sconfitta di Monza denota ancora troppe incertezze difensive e qualche errore individuale di troppo.

Partenza super dei padroni di casa, che spingono per darsi una chance di rimonta. La quale sembra materializzarsi con la rete del vantaggio di Bourigeaud, con un destro secco dal limite. Ma il Milan zittisce lo stadio con una classica azione sulla sinistra: cross di Hernandez e girata di Jovic, che pareggia i conti e mette di nuovo in cassaforte il discorso qualificazione.

Nella ripresa la gara si fa bollente: doppio rigore per il Rennes, trasformati entrambi dal solito Bourigeaud. Ma nel mezzo c’è anche la rete di Rafa Leao, che si sblocca in fase realizzativa e tiene lontani i pericoli. Il finale, tutto di marca bretone, non cambia il risultato.

Le pagelle di Rennes-Milan

MAIGNAN 7

FLORENZI 5,5 (85′ TERRACCIANO S.V.)

KJAER 5,5

GABBIA 6

T. HERNANDEZ 7

BENNACER 6,5 (dal 62′ LOFTUS-CHEEK 6)

MUSAH 5,5 (80′ THIAW 6)

PULISIC 6 (62′ CHUKWUEZE 5)

REIJNDERS 6

LEAO 6,5 (62′ OKAFOR 5)

JOVIC 6,5

Rennes-Milan, il tabellino

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Terrier, Santamaria, D. Doué; Kalimuendo, Gouiri. A disposizione: Gallon, Lembet, Matusiwa, Blas, Wooh, Belocian, Salah, Seidu, Cisse, Lambourde, Yildrim. All.: Julien Stéphan.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Jovic. A disposizione: Mirante, Sportiello; Terracciano, Thiaw, Nsiala, Bartesaghi; Adli, Loftus-Cheek, Eletu; Chukwueze, Okafor, Giroud. All.: Stefano Pioli.

Arbitro: Joao Pinheiro (Portogallo).

Marcatori: 11′ Bourigeaud (R), 22′ Jovic (M), 54′ rig. Bourigeaud (R), 58′ Leao (M), 68′ rig. Bourigeaud (R)