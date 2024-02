Rennes-Milan in diretta, risultato in tempo reale: le probabili formazioni

Gli aggiornamenti minuto per minuto di Rennes-Milan, il ritorno dei play-off di Europa League. I rossoneri partono dai tre gol di vantaggio del match di andata

Benvenuti alla diretta testuale di Rennes-Milan. I rossoneri stanno per scendere in campo allo stadio Roazhon dove affronteranno i francesi nel ritorno del play-off di Europa League. La squadra di Stefano Pioli partirà dal vantaggio di tre reti a zero accumulato nel match di andata a San Siro: la doppietta di Loftus-Cheek e il gol di Leao hanno dato ai ragazzi un buon motivo per stare tranquilli, anche se una trasferta europea, e in un ambiente caldo come quello di Rennes, non va mai sottovalutata.

Non va sottovalutato anche il momento del Milan. Che, reduce da un ottimo periodo di forma, è tornato a perdere contro il Monza e subendo addirittura quattro reti. Pioli ovviamente sotto accusa da parte dei tifosi e non solo per la scelta di fare un turnover massiccio. Adesso la sua squadra è chiamata a rispondere e non c’è occasione migliore che consolidare il passaggio agli ottavi di finale di Europa League, l’unica competizione rimasta per dare un senso ad una stagione finora negativa in campionato, in Champions League e in Coppa Italia.