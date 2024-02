Rennes-Milan, le formazioni ufficiali: conferma per Jovic, cambia il centrocampo

Le formazioni ufficiali di Rennes-Milan, match valido per il ritorno dei playoff di Europa League dopo il 3-0 per i rossoneri all’andata.

Gara di ritorno dei playoff di Europa League. Il Milan sarà ospite quest’oggi del Rennes, in un match da dentro/fuori che si accumula con il match di andata. I rossoneri partono dall’ottimo vantaggio di 3-0, il risultato di sette giorni fa a San Siro che pone la squadra italiana in una posizione favorevole.

Occhio a non sottovalutare l’impegno allo stadio Roazhon Park, dove la squadra francese porta spesso a casa il risultato. Servirà comunque un’impresa al Rennes per togliere al Milan il passaggio del turno. Mister Stefano Pioli cambia ancora formazione, cercando di preservare alcuni titolari: panchina per Loftus-Cheek e Giroud, mentre tornano titolari dal 1′ minuto Kjaer (a riposo a Monza) e Jovic, confermato al centro dell’attacco.

Calcio d’inizio sul campo dei francesi alle ore 18:45, con diretta televisiva su Sky Sport, DAZN e Now TV.

Rennes-Milan, le formazioni ufficiali

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Terrier, Santamaria, D. Doué; Kalimuendo, Gouiri. A disposizione: Gallon, Lembet, Matusiwa, Blas, Wooh, Belocian, Salah, Seidu, Cisse, Lambourde, Yildrim. All.: Julien Stéphan.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Jovic. A disposizione: Mirante, Sportiello; Terracciano, Thiaw, Nsiala, Bartesaghi; Adli, Loftus-Cheek, Eletu; Chukwueze, Okafor, Giroud. All.: Stefano Pioli.