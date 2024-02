Rennes-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere match di Europa League

Rennes-Milan, tutte le indicazioni su dove vedere il match di ritorno dei sedicesimi di Europa League in programma giovedì 22 febbraio

Serata di verdetti al Roazhon Park. Tra Rennes e Milan in palio c’è la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Calcio di inizio alle 18.45 per il match di ritorno tra le due compagini rossonere a una settimana dal 3-0 di San Siro per il Milan.

Punteggio che pone Leao e compagni in una situazione alquanto favorevole per il passaggio del turno. Per passare, infatti, il Rennes ha bisogno di una vittoria con almeno quattro gol di scarto. Qualora i francesi dovessero imporsi al 90′ con tre reti di vantaggio (3-0; 4-1; 5-2) si va ai supplementari. Il pareggio o un’altra vittoria, ovviamente, qualificano il Milan.

Pioli cambia formazione rispetto all’undici iniziale schierato a Monza. In difesa, Kjaer si riprende il posto da centrale e sostituisce Thiaw. In mediana, Bennacer con Musah. Reijnders dovrebbe prendere il posto di Loftus Cheek. In avanti ballottaggio tra Pulisic/Chukwueze e Giroud/Jovic con quest’ultimo favorito, considerata la squalifica di due giornate in campionato. Leao, ovviamente, titolare a sinistra.

Rennes-Milan, dove vedere il match di Europa League

A differenza della partita di andata, la sfida di oggi tra Milan e Rennes non sarà trasmessa in chiaro su TV8. Ampia comunque la copertura per seguire il match dalle 18.45.

Rennes-Milan sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno con ampio pre e post partita condotto da Leo Di Bello. Per chi vuole seguirla in streaming, la sfida del Roazhon Park sarà visibile anche sull’app di Dazn (è compresa nel pacchetto Standard, lo stesso che consente di vedere la Serie A), SkyGo e NowTv.

In tarda serata sia su Sky che su Dazn sarà disponibile la differita del match. Gli highlights, invece, saranno trasmessi in chiaro su TV8 dalle 23, al termine di Roma-Feyenoord, insieme a quelli di tutte le altre sfide della serata di Europa e Conference League.

Dovesse qualificarsi agli ottavi, il Milan conoscerà già domani il nome della prossima avversaria nel sorteggio previsto a Nyon dalle 12, trasmesso in diretta su Sky Sport 24 e sul sito della Uefa. Ottavi di finale di Europa League che sono in programma tra il 7 e il 14 marzo prossimi.

Domenica 25 febbraio, alle 20.45, il Milan di nuovo in campo in Serie A contro l’Atalanta a San Siro. La partita sarà visibile in esclusiva su Dazn in streaming e in diretta tv su Zona Dazn.