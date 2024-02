Sorteggio ottavi Europa League: orario e dove vederlo venerdì 23 febbraio

Tutte le informazioni sul sorteggio di Europa League che decreterà l’avversaria del Milan negli ottavi di finale in programma a Marzo

Missione compiuta per il Milan. Con la qualificazione ottenuta contro il Rennes, i rossoneri hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale di Europa League, traguardo massimo raggiunto finora nelle varie edizioni disputate.

L’ultima volta il Milan ci è arrivato nella stagione 2020-21, quando è stato eliminato dal Manchester United, futuro finalista di quell’edizione di Europa League, vinta ai rigori dal Villarreal nella finale disputata a Danzica, in Polonia.

Il sorteggio che decreterà la prossima avversaria del Milan è previsto venerdì 23 febbraio, alle 12, nella sede Uefa di Nyon. Regolamento molto semplice. I rossoneri affronteranno una delle prime classificate della fase a gironi che si è conclusa lo scorso dicembre, ad eccezione dell’Atalanta.

Fino agli ottavi di finale non sono previsti incroci tra club della stessa nazionalità, un vincolo che decade a partire dai quarti. Il prossimo sorteggio, invece, delineerà il tabellone con tutti gli accoppiamenti in vista della finale del 31 maggio all’Aviva Stadium di Dublino.

Europa League, dove vedere il sorteggio degli Ottavi

Il Milan affronterà agli ottavi di finale di Europa League uno di questi sette club: Liverpool, Bayer Leverkusen, Villarreal, Rangers Glasgow, West Ham, Slavia Praga e Brighton. Non mancano, dunque, le insidie per i rossoneri, specie da Liverpool e Bayer, leader in classifica di Premier League e Bundesliga.

Per scoprire se sarà o meno una delle due, l’avversaria del Milan è necessario sintonizzarsi dalle 12 in diretta tv su Sky Sport 24. Il sorteggio sarà inoltre trasmesso in streaming, gratuitamente, sul sito della Uefa. Per gli abbonati Sky, diretta streaming anche su SkyGo, selezionando la finestra dedicata in home a ridosso dell’evento o Sky Sport 24 dal menù canali.