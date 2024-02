Stadio Milan, Scaroni chiarisce: “La nostra priorità è una sola”

Le parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan, dopo le ultime mosse riguardo allo stadio di proprietà ed al futuro di San Siro.

Continua la querelle legata allo stadio del Milan ed agli altri impianti nell’area del Comune di Milano. Da quando sia il club rossonero che i ‘cugini’ dell’Inter hanno deciso di fare per conto loro, lo stadio di San Siro è divenuto argomento molto discusso, nonostante sia saltata da tempo l’ipotesi di ristrutturarlo da capo e costruire un impianto nuovo di zecca.

L’ultima mossa del sindaco Giuseppe Sala per attirare nuovamente l’attenzione di Milan ed Inter è stata quella di convocare il presidente rossonero Paolo Scaroni e l’a.d. nerazzurro Alessandro Antonello per un summit sul piano di fattibilità riguardo la restaurazione di San Siro in collaborazione con l’ente Webuild Spa.

Ai microfoni de Il Cittadino, portale legato alla provincia milanese, il presidente Scaroni ha però chiarito la priorità assoluta del Milan: “Abbiamo ascoltato la proposta del sindaco Sala, ribadendo che la nostra priorità rimane il progetto di San Donato Milanese“. Parole chiare e schiette quelle del manager rossonero, che fa capire come il percorso scelto dal club sia quello di puntare tutto sull’impianto a sud di Milano, nell’area San Francesco, al quale si sta lavorando con il sindaco Francesco Squeri.