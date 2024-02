Calendario Milan, date e orario ufficiali delle partite contro Empoli, Verona e Fiorentina

La Lega Serie A ha comunicato date e orari di anticipi e posticipi fino alla 30esima giornata.

Dopo aver avuto la meglio sul Rennes e aver ottenuto la qualificazione agli Ottavi di Europa League, il Milan si ributta sul campionato. Adesso in calendario ci sono due partite molto difficili contro Atalanta (25 febbraio) e Lazio (1 marzo).

Non erano ancora note date e orari delle altre gare di marzo, visto che si attendeva di capire se i rossoneri avrebbero avuto l’impegno europeo. Com’è noto, giovedì 7 e giovedì 14 ci saranno le due sfide contro lo Slavia Praga. Avversario sicuramente alla portata, ma da non sottovalutare assolutamente. Andare ai Quarti di Europa League è un obbligo in una stagione che ha visto il Diavolo uscire dalla Champions, dalla lotta Scudetto e dalla Coppa Italia troppo presto.

Milan, il calendario delle partite di marzo: date e orari

La Lega Serie A in queste ore ha annunciato date e orari di anticipi e posticipi dalla 28esima alla 30esima giornata. Per il Milan si tratta degli appuntamenti contro Empoli, Hellas Verona e Fiorentina.

La squadra di Stefano Pioli affronterà l’Empoli a San Siro domenica 10 marzo alle 15:00; l’Hellas Verona allo stadio Marcantonio Bentegodi domenica 17 alle 15:00 e la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi sabato 30 alle 20:45.

Di seguito il calendario completo del Diavolo per il mese di marzo: