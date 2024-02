Sorteggio ottavi Europa League in diretta: chi può pescare il Milan

Sorteggio degli ottavi di Europa League. A Nyon, il Milan conoscerà il nome dell’avversaria che affronterà agli ottavi di finale

Attesa quasi terminata per il sorteggio di Europa League che decreterà gli accoppiamenti degli ottavi di finale in programma tra il 7 e il 14 marzo.

La cerimonia è prevista alle 12 di oggi nella sede Uefa di Nyon. Il Milan è inserito nell’urna delle non teste di serie e sarà sorteggiato con una delle prime classificate della fase a gironi terminata lo scorso dicembre.

Liverpool, Bayer Leverkusen, Brighton, West Ham, Villarreal, Rangers Glasgow e Slavia Praga, sarà una di queste l’avversaria del Milan agli ottavi, traguardo mai superato dai rossoneri nelle precedenti partecipazione all’Europa League.

Tra le prime classificate non è inserita l’Atalanta, in quanto in questa fase della competizione non è ancora previsto il possibile incrocio tra squadre della stessa nazionalità. Vincolo quest’ultimo che decade dai quarti di finale quando non ci saranno più teste di serie nel sorteggio.

Su Milanlive seguiremo il sorteggio di Europa League in diretta tempo reale con l’uscita dei vari accoppiamenti. Indipendentemente dall’avversaria, Il Milan giocherà la partita di andata a San Siro.