L’Italia ringrazia Milan e Roma: obiettivo ad un passo

L’Italia corre veloce in Europa e ora sogna di avere cinque squadre in Champions League nella stagione 2024/2025: il punto della situazione

Sette su sette. L’Italia che gioca in Europa continua a sorridere e a far festa. Ieri Milan e Roma hanno strappato la qualificazione agli Ottavi di finale di Europa League, raggiungendo così l’Atalanta.

Ma le due settimane d’Europa sono davvero più che positive anche per i grandi risultati di Inter e Lazio, che hanno battuto rispettivamente Atletico Madrid e Bayern Monaco, nell’andata degli ottavi di finale. Bene anche il Napoli, che è riuscita a strappare un pareggio contro il Barcellona.

Così la Serie A è l’unico campionato ad avere ancora tutte le sue squadre in corsa (c’è pure la Fiorentina in Conference League) e questo chiaramente significa che tutte possono ancora portare punti importanti al ranking che mai come quest’anno ha un valore davvero importantissimo. Come è noto, infatti, le due federazioni che avranno il punteggio stagionale più alto avranno una squadra in più in Champions League.Â

E oggi l’Italia è la favorita numero uno ad aggiunger un quinto club nella competizione europea più importante. Come detto la Serie A è al momento l’unica con tutte le squadre in corsa e ha un punteggio di 15.571, 1,071 in più rispetto alla Germania che è rimasta con cinque club.

Più staccata l’Inghilterra con 13.875 e sei squadre ancora in corsa. Al quarto posto, con soli tre team, la Francia, con 13.250. La Spagna, invece, è a 13.187 e cinque club.

🇮🇹 Amazing AS Roma added +0.286 points more to Italy which are now at incredible 15.571 points won! With all seven clubs still in European competitions, it's almost certain that Italy will secure extra Champions League spot! pic.twitter.com/MHICZahiIS — Football Rankings (@FootRankings) February 22, 2024

Serie A, il Bologna sogna la Champions League

Se la Serie A dovesse finire oggi andare in Champions League sarebbero Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna. I felsinei, infatti, sono a 45 punti come i bergamaschi e appaiono davvero con le carte in regola per sognare la competizione più prestigiosa.

Sarebbe un traguardo storico, ma con una quinta squadra in UCL il campionato potrebbe essere ancora più avvincente visto che Roma, Lazio, Fiorentina e Napoli non hanno certo smesso di sognare il grande traguardo.

Domenica nel frattempo si giocherà Milan-Atalanta. Un match che ci dirà tanto del cammino in campionato dei rossoneri. Un successo contro i bergamaschi, permetterebbe al Diavolo di allungare forse in maniera definitiva e di blindare il proprio terzo posto. Così gli uomini di Stefano Pioli potrebbero guardare con più tranquillità all’Europa League.