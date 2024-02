Milan, la rivelazione su Ibrahimovic: “Sarà lui a decidere”

Arrivano nuove rivelazioni sul suolo di Zlatan Ibrahimovic all’interno del Milan. L’ex attaccante ricoprirà un ruolo molto importante.

Da qualche mese ormai la storia di Zlatan Ibrahimovic e quella del Milan sono tornate a correre sullo stesso binario. L’ex centravanti svedese, una volta terminata ufficialmente la sua carriera calcistica, ha deciso di rientrare nel mondo del pallone in ruoli diversi da quando disegnava magie in campo.

Ibra è stato convinto dalla proprietà RedBird a dare una mano al Milan ed allo stesso fondo di investimento statunitense. Ufficialmente Zlatan è advisor di Gerry Cardinale, una figura importante proprio per tutto il complesso gestionale. Ma ovviamente la mansione principale riguarderà il Milan, grazie alla sua presenza imponente ed apprezzata.

Ma qual è il vero ruolo di Ibrahimovic? A spiegarlo ci ha provato Carlo Pellegatti, il noto giornalista e tifoso rossonero intervenuto ai microfoni di TV Play. Svelando anche un’importante mansione che in futuro dovrà spettare allo stesso svedese: “Mi hanno detto che Ibra non è un dirigente del Milan, ma ha il ruolo di capo delegazione, dunque è sempre vicino alla squadra. Inoltre sarà lui a dire l’ultima parola sul nome del nuovo allenatore. Sarà una decisione comune, ma Ibra avrà una parte molto importante”.

Pellegatti approva il turnover di Pioli

Oltre alla rivelazione su Ibrahimovic, Pellegatti nella sua chiacchierata è tornato a parlare della posizione di Stefano Pioli. Un allenatore che lui stima particolarmente, ma che viene spesso bistrattato, soprattutto dopo la sconfitta di Monza che viene impiutata alle sue scelte.

“Per me Pioli è stato coerente – ha ammesso Pellegatti – Se mi avessero detto che avrebbe fatto turnover a Monza avrei accettato di buon grado. Contro il Rennes servivano i titolari per andare in fondo alla competizione. Il suo Milan può migliorare e avere ancora le sue soddisfazioni, a patto che giochi come contro il PSG. In quel modo, può battere chiunque”.

Dunque molto del destino di Pioli dipenderà dai risultati del Milan nel resto della stagione. I nomi dei suoi papabili sostituti ed il parere schietto dei tifosi sembra propendere per un cambio alla guida tecnica, ma nulla è ancora sicuro né deciso.