Quando si gioca Milan-Slavia Praga, ottavi Europa League: data e orario

Ecco l’appuntamento degli ottavi di finale di Europa League. Quando si giocherà il match tra il Milan ed il suo prossimo avversario.

Dopo aver superato il playoff contro il Rennes, in maniera non del tutto agevole, il Milan è stato sorteggiato per gli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga.

Un duello che sicuramente sarà combattuto e tosto per la squadra di Stefano Pioli, che viene indicata ancora oggi tra le più accreditate ad arrivare alla finalissima di Dublino del 22 maggio prossimo. Intanto occhio agli ottavi, che si disputeranno tra l’inizio e la metà di marzo, in due settimane di fila.

La gara d’andata si giocherà giovedì 7 marzo a San Siro, mentre una settimana dopo, giovedì 14 marzo, sarà il turno del match di ritorno fuori casa, in quel di Praga. A breve saranno ufficializzati anche gli orari esatti delle due partite: da anni in Europa League una tornata di partite si disputa al turno delle 18:45 ed il secondo dalle ore 21:00.