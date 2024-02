Milan sotto accusa: i numeri del disastro

Milan sotto accusa dopo i tre gol subiti dal Rennes. Stefano Pioli deve ritrovare la sua fase difensiva per poter chiudere bene la stagione

Ancora una sconfitta pesante per il Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera ha raggiunto l’obiettivo della qualificazione, ma il Diavolo non può essere totalmente soddisfatto di quanto ammirato ieri in Francia.

Subire tre reti dal Rennes di Stephan non può ammettere scuse e il bilancio delle ultime partite sale inesorabilmente. Sono così 13 i gol subiti nelle ultime sette partite: quattro contro il Monza, tre appunti dal Rennes e due da Bologna, Udinese e Frosinone. La regola di vincere, segnando una rete in più dell’avversario non può certo andar bene sempre e la sfida di ieri ne è una dimostrazione.

Stefano Pioli è consapevole che bisogna apportare dei miglioramenti il prima possibile se si vuole chiudere la stagione nei migliori dei modi, magari prendendosi il secondo posto e andando più in fondo possibile in Europa League. Domenica arriva a San Siro l’Atalanta che certamente sarà un banco di prova importante per capire chi è il Milan e se in questi giorni la squadra avrà lavorato sui propri difetti.

Stamani la critica si concentra proprio sugli errori in fase difensiva del Diavolo, perché è giusto fare riferimento alla squadra. Una squadra sfilacciata, che spesso non ha mostrato le distanze giuste tra i reparti.

Milan, numeri shock: Maignan sotto accusa

Bastano i numeri per dirci quanto stia facendo male il Milan in fase difensiva. In stagione le reti subite sono ben 45, 31 di queste in campionato e tra le squadre in testa alla classifica nessuno ha questo bilancio.

Dando uno sguardo ci si rende conto che l’Inter, ne ha subiti quasi un terzo, 12 reti. Ma fanno bene anche la Juve con 17 centri presi, Atalanta e Bologna con 23, Lazio e Fiorentina con 26 e 29, Napoli con 28 e Torino con 22. Anche Roma e Monza fanno meglio con 30 reti incassate. Numeri inammissibili per una squadra che vuole vincere.

Il rientro di Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, ormai prossimo, potrà chiaramente dare una mano a trovare quell’equilibrio perso, ma serve l’aiuto di tutta la squadra.

E in questa fase è venuta a mancar anche quella di Mike Maignan, che non si esibisce in miracoli ormai da tempo. Il francese poi non ha ancora parato un rigore. L’ultimo neutralizzato è quello importantissimo in Champions League contro il Napoli a Kvara. In stagione chiunque si sia presentato di fronte all’ex Lille ha sempre segnato.