Milan, un parametro zero per la difesa: pronto il super colpo

Il Milan vuole rinforzare la rosa in vista della possima stagione: focus sulla difesa, in arrivo un parametro zero

Sette gol nelle ultime due gare, quattro dal Monza e tre dal Rennes con due sconfitte annesse. La difesa del Milan è nuovamente finita nel mirino, nell’occhio del ciclone perché apparsa fin troppo fragile. La media delle reti subite è decisamente preoccupante e gli alibi stanno iniziando a terminare.

I tanti infortunati in quel reparto pesano nell’economia del gioco rossonero ed anche nelle scelte di Stefano Pioli ma avere l’11ma difesa della Serie A non è certo un segnale incoraggiante, anzi. La fragilità difensiva – da sommare anche ad un Maignan indeciso in più di una situazione – ha destato preoccupazioni a Milanello.

Pioli ha recuperato Thiaw – in grande difficoltà a Monza al rientro – ed anche Tomori e Kalulu (oltre a Calabria) sono prossimi al rientro. Di certo una buona notizia per il tecnico ma per la prossima stagione probabilmente un colpo di spessore servirà eccome.

Milan, un calciatore d’esperienza per la difesa: assalto a Nacho

E così non è un mistero che Furlani e Moncada abbiano posato gli occhi su Madrid, a Valdebebas per la precisione. Agli ordini di Carlo Ancelotti c’è Nacho Fernández, 33enne difensore che fa della duttilità il suo punto di forza. Lo spagnolo può ricoprire con grande efficacia tutti i ruoli della difesa.

Centrale in primis, se la cava egregiamente sia come terzino destro che come sinistro. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza il prossimo giugno ed al momento non vi sono ipotesi di prolungamento con il club in cui è cresciuto. D’altronde la presenza di Éder Militao, Antonio Rüdiger e David Alaba in rosa, l’hanno fatto scivolare nelle gerarchie fino a diventare il quarto centrale in rosa.

Da qui la decisione di Nacho di mettere fine ad una fulgida carriera con la maglia del Real Madrid per tentare una nuova avventura in un altro campionato. Ed il Milan è pronto ad approfittare della situazione per inserire in rosa un calciatore integro fisicamente senza alcun esborso economico per il suo cartellino.

Il Milan lo corteggia e già nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’attacco decisivo con l’offerta in grado di convincere il calciatore definitivamente. In questa stagione ha accumulato 17 presenze in Liga per un totale di 900′; sono invece 28 le gare disputate coppe incluse anche e soprattutto per i tanti infortuni che hanno falcidiato la rosa delle merengues.