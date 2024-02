@ML – Non solo Tomori e Kalulu: un altro rientro in gruppo, Milan quasi al completo

Le ultime da Milanello sorridono a mister Stefano Pioli, che in vista delle prossime sfide di campionato ha ritrovato dei titolari.

Superato l’ostacolo Rennes in Europa League, il Milan continuerà presto la sua corsa al secondo posto in campionato. Il prossimo weekend match da non sottovalutare affatto a San Siro contro l’Atalanta, una delle formazioni senza dubbio più in forma del momento.

Per la sfida in questione, prevista per domenica sera alle ore 20:45, il Milan sembra poter recuperare anche qualche calciatore precedentemente infortunato ed indisponibile. Intanto Pioli è tornato a lavorare sul campo con i suoi effettivi a Milanello questa mattina, da dove arrivano appunto notizie più che positive.

Nel giro di pochi giorni sembra essersi ristabilita l’emergenza in difesa, che perdurava da diverse settimane, addirittura dalla fine del 2023. Infatti il Milan sta pian piano ritrovando tutti i propri tasselli più importanti del reparto arretrato, come confermato dalla nostra redazione dopo la sessione d’allenamento mattutina.

Tre recuperi per Pioli: tutti convocabili per l’Atalanta

La grande notizia è che nella sessione di oggi si è allenato con il gruppo anche Davide Calabria, che si aggiunge ai recenti rientri di Tomori e Kalulu.

Sia Tomori che Kalulu erano fuori da mesi, il primo per una lesione al bicipite femorale mentre il francese si è addirittura operato al tendine del retto femorale. Calvario finito per entrambi, come anticipato già nei giorni scorsi dall’allenatore e dal suo staff medico. I due centrali, titolari nell’anno dell’ultimo Scudetto, sono pronti ad essere convocati per il match contro l’Atalanta.

Anche capitan Calabria, come previsto, è tornato in gruppo. Dopo i problemi muscolari accusati contro il Napoli, il numero 2 del Milan ha recuperato senza fretta. Solo una contrattura non grave per Calabria, che ha saltato i due impegni con il Rennes e la trasferta di Monza, per rendersi disponibile in vista di domenica prossima. Con il rientro del capitano il Milan è quasi al completo: l’unico ancora out è Pobega, che rientrerà solo a fine stagione.