Rientro Tomori e Kalulu, l’annuncio di Pioli

Stefano Pioli ha fatto un annuncio cruciale nella conferenza post Rennes-Milan. Focus su Tomori e Kalulu, i due difensori vicini al rientro dall’infortunio.

Il Milan ha conquistato il passaggio agli ottavi di finale di Europa League non senza difficoltà. Contro il Rennes, in Francia, sono venute nuovamente fuori con forza tutte le fragilità difensive della squadra guidata da Stefano Pioli. Il Diavolo ha passato sì il turno, ma ha perso al ritorno contro la formazione di Julien Stephan, per 3-2.

Un risultato, l’ennesimo, deludente. Il Milan ha fatto leva sul vantaggio conquistato all’andata a San Siro per 3-0, e che ha permesso la qualificazione, ma in casa del Rennes è stato disastroso il rendimento difensivo della squadra. Certamente, lo confermano i tre gol subiti e troppo facilmente. Due da calcio di rigore, sì, ma la formazione francese ha avuto sin troppa libertà di muoversi in avanti e far paura al Milan.

Tre gol che si sommano ai quattro subiti a Monza nell’ultima giornata di Serie A. Il rendimento difensivo dei rossoneri si sta rivelando davvero disastroso. Stefano Pioli lo ha sottolineato in conferenza stampa, nel post-partita di Rennes-Milan, ma non approfondendo troppo il tema. Il mister si è limitato a dire che la squadra deve fare meglio dietro, migliorando solidità e comunicazione.

Troppo semplice a parole. Per fortuna, lo stesso allenatore ha fatto un annuncio importante sempre in ottica difesa e che riguarda i rientri di Fikayo Tomori e Pierre Kalulu dai rispettivi infortuni.

Milan, la difesa si ricompone

Sappiamo bene che il Milan è stato per più di tre mesi orfano dei suoi difensori centrale titolari. Un’emergenza clamorosa e che ha messo in netta difficoltà la squadra tutta. Di recente, ha per fortuna recuperato totalmente Malick Thiaw, anche se è evidente che il tedesco avrà bisogno di ancora un po’ di tempo per tornare al livello, quantomeno atletico, precedente al grande infortunio muscolare. All’appello mancano adesso Pierre Kalulu e Fikayo Tomori.

Le ultime novità da Milanello hanno raccontato che i due difensori, francese e inglese, sono tornati lavorare cautamente in gruppo due giorni fa. Una notizia meravigliosa per il Milan e tutti i suoi tifosi. Ma ce n’è una ancora migliore e che ha annunciato Stefano Pioli dopo Rennes-Milan in conferenza stampa, e che dona una vista migliore sui prossimi impegni per quanto riguarda la forza difensiva della squadra.

Nello specifico, Pioli ha confermato che anche nella giornata di venerdì, Kalulu e Tomori si alleneranno insieme al resto dei compagni e potranno essere convocabili per la prossima di campionato contro l’Atalanta in programma domenica sera. Non è escluso però un posticipo alla prossima settimana, quando ci sarà da affrontare la Lazio venerdì 1 marzo. Tutto dipenderà dalla condizione effettiva dei due difensori nei prossimi due giorni.