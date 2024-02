Svolta in panchina: “Pioli ancora al Milan, il ciclo non è finito”

Arriva l’annuncio in diretta tv su Stefano Pioli al Milan: le dichiarazioni non lasciano dubbi. L’ex calciatore punta sul tecnico di Parma

Il ko contro il Rennes è stato mandato in archivio e il Milan è già con la testa alla sfida di domenica sera contro l’Atalanta. In questi giorni, però, si continua a parlare insistentemente al futuro della panchina rossonera.

E’ indubbio che molto del destino di Stefano Pioli passi da questo finale di stagione passi dal finale di stagione del Diavolo, che ha l’obiettivo di chiudere bene in campionato, magari con un secondo posto, e di arrivare in fondo all’Europa League.

Il tecnico di Parma ha un accordo con il Diavolo fino al 30 giugno 2025, ma in primavera le strade con i rossoneri potrebbero separarsi. Sono ormai incontrollate le voci in merito al futuro della panchina del Milan, ma c’è chi punterebbe ancora senza ombra di dubbio su Stefano Pioli: “Io mi auguro che Pioli rimanga al Milan perché se lo merita, più di così non può fare con questa squadra anche colpita da tantissimi infortuni e secondo me non è ancora finito un ciclo. Col Monza il turnover ci poteva anche stare, sono stati determinanti gli errori dei singoli per la sconfitta. Mi piace come gioca e secondo me può arrivare fino in fondo all’Europa League”. Ad affermarlo è l’ex centrocampista italiano, Angelo Di Livio, ospite negli studi di TvPlay, alla trasmissione ‘Gol di Tacco’.

Milan, il punto sulla panchina

Servirà chiaramente aspettare per capire se il Milan deciderà di puntare ancora su Stefano Pioli o se deciderà di guardare altrove.

Nel frattempo, come detto, i nomi per la panchina del Diavolo si rincorrono. Non passa giorno in cui non arriva un aggiornamento in merito. E’ noto come il preferito dei tifosi sia Antonio Conte, corteggiato anche dal Napoli, ma accostato anche ai grandi club europei come Bayern Monaco e Manchester United. Dentro il calderone sono così finiti anche altri nome come Lopetegui, che non scalda minimamente i cuori dei tifosi del Diavolo, a Klopp, che verosimilmente rimarrà solo un sogno. Attenzione così soprattutto a Thiago Motta, che tanto bene sta facendo al Bologna, e che piace parecchio anche alla Juventus, in vista di un possibile addio di Massimiliano Allegri.