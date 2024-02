Camarda non si ferma più: Milan-Inter Primavera termina in parità (Video)

Si è giocato al Puma House of Football – Centro Sportivo Vismara il derby Primavera tra il Milan di Ignazio Abate e l’Inter di Chivu

Ancora Francesco Camarda. Il giovanissimo attaccante italiano non smette di stupire e segnare: l’ancora quindicenne è stato così decisivo nel derby Primavera tra il Milan di Ignazio Abate e l‘Inter di Christian Chivu.

Succede tutto nel primo tempo al Puma House of Football – Centro Sportivo Vismara: a sbloccare il match è il talentoso giocatore nerazzurro, Kamate, che con una splendida azione in solitaria, batte con un preciso sinistro a giro Raveyre. Mezzora dopo Francesco Camarda pareggia i conti, dimostrando di essere un centravanti di razza, trafiggendo Raimondi con un potente destro.

Francesco Camarda scores a beautiful Goal vs Inter U19 to make it 1-1pic.twitter.com/GJYPlZnXvL — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) February 24, 2024

Milan-Inter, ripresa a reti bianche: Zeroli vicinissimo al gol

Nella ripresa il Milan va vicinissimo al gol della della vittoria con Zeroli, subentrato dalla panchina, ma il suo diagonale trova un attento Raimondi. Il derby, valevole per la ventitreesima giornata di campionato di Primavera 1 si conclude così in parità. Un 1 a 1 come all’andata.

TABELLINO

MILAN-INTER 1-1

MILAN (4-2-3-1): 1 Raveyre; 2 Bakoune, 5 Simic, 6 Nsiala, 3 Bartesaghi; 8 Stalmach, 22 Ehuwa; 17 Scotti, 28 Sala, 11 Sia; 9 Camarda. All. Abate. A disp.: Bartoccioni; Magni, Paloschi, Parmiggiani; Malaspina, Mancioppi, Zeroli; Bonomi, Liberali, Simmelhack, Skoczylas.

INTER (4-3-3): Raimondi; Aidoo, Stante, Alexiou, Cocchi; Akinsanmiro, Stankovic, Berenbruch; Kamate, Spinaccè, Quieto. All. Chivu. A disp.: Tommmasi, Owusu, Maggio, Motta, Matjaz, Miconi, Mazzola, De Pieri, Zanchetta, Mosconi, Zarate.

GOL: 3’ Kamate (I), 35’ Camarda