“Era meglio di Maldini”, tifosi spiazzati: il più forte è un altro milanista

Un ex giocatore ha espresso una preferenza per quanto concerne di difensori, mettendo davanti a Maldini un altro ex rossonero.

Paolo Maldini è stato un difensore straordinario, sicuramente tra i migliori della storia del calcio. Ha fatto la maggior parte della sua carriera da terzino sinistro, poi è diventato un centrale. Cambiare ruolo gli ha permesso di stare in campo fino a 40 anni.

Il leggendario numero 3 del Milan è stato un difensore completo: forte fisicamente, veloce, ben messo a livello tecnico e abile in tutte le fasi di gioco. Un tipo di calciatore che ogni allenatore vorrebbe nella propria squadra. Qualcuno aveva anche provato a strapparlo al Diavolo (Alex Ferguson ammise di aver cercato di portarlo al Manchester United), ma è stato troppo forte il legame con i colori rossoneri e non ha mai pensato davvero di andarsene. Anche da dirigente finora ha lavorato solamente a Milano.

Colonnese preferisce un altro ex Milan a Maldini

C’è chi definisce Maldini il migliore di sempre tra i difensori e chi ne preferisce altri. I dibattiti sono aperti, anche se la cosa certa è che può essere messo nella rosa dei migliori, poi la posizione in una eventuale classifica conta poco.

Francesco Colonnese, ex difensore della Serie A (ha giocato con Cremonese, Roma, Inter, Napoli, Lazio e Siena) è stato interpellato da TV Play per indicare chi sia stato il migliore difensore in una rosa di nomi che gli è stata indicata con il giochino di dover scegliere il preferito tra i due menzionati di volta in volta dal conduttore.

Presenti anche dei difensori che hanno giocato nel Milan. Ad esempio, tra Sergio Ramos e Alessandro Nesta ha scelto lo spagnolo, al quale ha poi preferito Franco Baresi. Tra quest’ultimo e Maldini ha scelto Paolo.

Successivamente a Colonnese è stato domandato se ci fosse qualcuno da mettere davanti all’ex direttore tecnico del Milan e ha fatto un nome: “Io davanti a lui metto un difensore con il quale ho giocato assieme e che secondo me è stato il difensore più forte in assoluto: Jaap Stam. Secondo me era meglio di Maldini. Giocandoci insieme ti rendi conto della forza di questo giocatore. Sapeva fare tutto. Centrale, terzino, era veloce nonostante fosse alto 1,90, ottimi piedi, giocatore completo“.

Jaap Stam è stato portato in Italia dalla Lazio, poi ha giocato nel Milan assieme a Maldini e a Nesta. Un calciatore di altissimo livello, indubbiamente.