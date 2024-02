Milan-Atalanta, la conferenza stampa di Pioli: “Non ho solo 11 titolari. De Ketelaere? Bravo Gasperini”

La conferenza stampa di Stefano Pioli in diretta live alla vigilia di Milan-Atalanta, tutte le dichiarazioni dell’allenatore rossonero

Dopo le due sconfitte di fila contro Monza e Rennes, il Milan torna subito in campo in campionato. A San Siro arriva l’Atalanta, che ha già sconfitto i rossoneri due volte in questa stagione. I rossoneri vogliono rispondere alle tante critiche ricevute in questa settimana per i risultati e le prestazioni negative. Alla vigilia del match come sempre Pioli presenta la partita in conferenza stampa, di seguito tutte le dichiarazioni in diretta.

10:48 Cosa può fare con i giocatori che ha a disposizione “La società mi ha messo a disposizione gli ingredienti giusti per far sì che la squadra possa avere risultati positivi. A Monza abbiamo subito dei gol evitabili, poi anche in dieci volevamo vincere la partita sul 2-2. Ma si può fare meglio e domani ci proveremo”.

10:46 Qual è la differenza fra Pulisic e Chukwueze e l'impiego di Bennacer “Pulisic e Chukwueze hanno le stesse caratteristiche. Pulisic fa gol, fa assist e lavora, Chukwueze deve fare gol, deve fare assist e deve lavorare”.

10:45 Il momento negativo di Maignan “Maignan è uno dei migliori portieri al mondo, ha l’ossessione di diventarlo. Esce sempre migliorato, da ogni situazione. Se le cose non gli riescono impara”.

10:43 L'impossibilità del Milan di giocare il lunedì “Mi era stato proposto di giocare lunedì col Monza. Abbiamo preferito avere un giorno in più per la partita col Rennes perché decisiva per il passaggio del turno. Ci era stato proposto lunedì con l’Empoli e abbiamo rifiutato ma non sapevo che avremmo giocato alle 15:00 di domenica. Per il calendario c’è un club che se ne sta occupando”.

10:41 Scelte di formazione per puntare all'Europa League “Non è così perché vogliamo essere protagonisti in entrambe le competizioni. Non ho 11 titolari ma un gruppo di giocatori forti. A Monza le scelte erano giuste per le condizioni dei miei giocatori che solo io posso conoscere. Veniamo giudicati solo dai risultati e va bene così. La formazione che schiererò domani è quella per le condizioni dei giocatori e la partita che vogliamo fare”.

10:40 Impegni difficile per la difesa contro Atalanta e Lazio “L’Atalanta ha tante soluzioni, dovremo essere squadra compatta e attenta, dove e come lo deciderà la partita e i nostri attaccanti”.

10:38 La crescita di De Ketelaere con Gasperini “Gasperini sta facendo un lavoro eccezionale da dieci anni, bisogna fargli solo i complimenti. Per De Ketelaere mi ricordo anche i vostri commenti, ha delle buone qualità e Gasperini è stato bravo a trovargli una posizione più adatte alle sue caratteristiche. Ogni squadra ha la sua storia e le sue pressioni”.

10:38 Se ci si aspettava qualcosa in più dalle riserve “Delle critiche meno si parla e meglio è. Potevamo fare meglio, pensiamo a domani”.

10:36 Come cambia la preparazione della settimana con l'Europa League “Fa differenza giocare il giovedì e non il mercoledì. L’Atalanta ha avuto la settimana pulita, ha fatto tanti punti come noi da quando è finito il suo impegno in Europa come noi. Se giochi giovedì e poi domenica… Noi vogliamo essere protagonisti. Volevamo farlo in Champions, ora proveremo in Europa League. Sappiamo che le motivazioni sono forti, vogliamo fare bene. Domani è importante per la nostra classifica”.

10:36 Cosa significa trovare l'Atalanta domani “Stanno bene così come stiamo bene anche noi. Lo conosciamo bene e prepararemo bene la partita oggi”.

10:35 Il sorteggio con lo Slavia Praga “Non ero preoccupato di affrontare subito il Bayer Leverkusen. Il destino dipende da noi. Non è stato un sorteggio facile, se lo Slavia ha vinto il proprio girone un motivo ci sarà. Non ho pensato niente, chiunque fosse capitato… Dipende da noi”.

10:34 Abbassare la difesa contro l'Atalanta “Non è la linea la differenza, credo sia la pressione che fai e l’intensità. Quello è importante, quando farla, come farla, con chi farla. L’Atalanta ha potenziale offensivo importante”.

10:32 Come stanno gli infortunati “D’ora in poi faremo conferenza stampa prima dell’allenamento così non posso dirvi niente. Oggi saprò qualcosa in più su Calabria e gli altri. Kalulu sta bene, parlerà con lui, se sarò il caso lo convocherò. Tomori è un po’ più indietro. Calabria dovrebbe allenarsi con la squadra oggi. Kalulu e Tomori conoscono i nostri principi, sono veloci. Visto che avremo tanti impegni è importante avere la rosa più larga possibile”.

10:32 Perché l'Atalanta è favorita per l'Europa League? “Dovevamo ancora superare il turno. Adesso siamo agli ottavi quindi ce la giochiamo anche noi com l’Atalanta, il Liverpool e il Leverkusen. Tutte le squadre che sono lì vogliono vincere l’Europa League e anche noi”.

10:31 La partita di domani è uno scontro diretto “E’ importante cercare di vincere dopo la domenica di scorsa e sotto continuano a fare punti. Noi, l’Inter e l’Atalanta siamo le squadre che abbiamo fatto più punti nelle ultime dieci giornate”.

10:30 Inizia la conferenza La conferenza di Pioli è iniziata.