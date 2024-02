Milan, giovane talento per la difesa: è il nuovo Kompany

Il Milan si rinforza in difesa: caccia ad un ventenne già ribattezzato il nuovo Kompany. Un talento abile anche nell’impostazione

Il Milan ed il Belgio, parte II. Nell’estate del 2022 Paolo Maldini portò a Milanello Charles De Ketelaere, un giovane talento fiammingo classe 2001. Un vero e proprio predestinato, stella della Nazionale belga e del Bruges, dove aveva incantato l’Europa intera.

Un anno dopo ed una delusione dopo l’altra, la cessione all’Atalanta; prestito con diritto di riscatto senza rimpianto alcuno. Almeno a vedere la prima parte di stagione attuale. Poi l’esplosione in maglia nerazzurra, sei gol in Serie A, due in Coppa Italia ed altrettanti in Europa League. Con Gasperini è letteralmente esploso, sia come trequartista che come seconda punta e perfino falso nueve.

Arrivato in doppia cifra, ha convinto tutti a Zingonia e dintorni tanto che i Percassi eserciteranno il riscatto a fine stagione vestendolo di nerazzurro definitivamente. E probabile che qualcuno a via Aldo Rossi ed a Milanello stia rimuginando non poco per non aver puntato sul ragazzo senza aspettarlo.

Milan, Debast il nome nuovo: le caratteristiche

I rossoneri, ora, ci riprovano. Nel mirino – come riporta Calciomercato.com – un altro talento belga, stavolta di professione difensore. Si tratta di Zeno Debast, difensore belga classe 2003 in forza all’Anderlecht. Nel settore giovanile del club di Bruxelles è entrato ad appena sei anni ed è ora un pilastro della prima squadra.

Un inizio da trequartista, poi l’arretramento in difesa nel 2019 dove è diventato un vero e proprio pilastro della formazione belga. Tanti i paragoni, il più calzante sembra proprio con Kompany, ex Anderlecht e Manchester City, anche per il fisico da corazziere, ben 191 centimetri di potenza, forza ed esplosività.

Debast è però anche abile con i piedi, utile l’impostazione del gioco dal basso. Piede destro, può agire sia sul centrodestra che sul centrosinistra in una difesa a quattro ed all’occorrenza anche mediano, proprio per la sua abilità con i piedi. Ed è già nel giro della sua Nazionale.

Un contratto in scadenza nel 2025, ha fin qui giocato ben 24 gare nella Juliper Pro League, il massimo torneo belga di calcio accumulando ben 2.124′. Tre, invece, le presenze nella coppa nazionale belga.

Presto il Milan potrebbe partire all’assalto, con Debast che rientra perfettamente nel diktat dei calciatori seguiti dal club rossonero. Giovane, appena 20 anni, ha ampi margini di crescita e tante potenzialità, tanto da assicurare anche una ghiotta plusvalenza in futuro in caso di cessione.