Niente Milan: se lo riprende il Barcellona

Il Milan sembrava essere in pole per portarlo in Italia, ma adesso ci sarebbe anche il Barcellona sulle sue tracce: il punto della situazione

C’è ancora un finale di stagione da scrivere. Un finale di stagione da vivere da protagonista sia in campionato che in Europa League.

Arrivare in fondo nella competizione internazionale, darebbe un senso all’annata del Milan e potrebbe salvare la panchina di Stefano Pioli. A Milanello la testa è chiaramente alla partita di domani contro l’Atalanta: serve rialzare la testa per blindare il terzo posto e magari per avvicinarsi alla Juventus. Ma in via Aldo Rossi si pensa anche al futuro: dal mercato bisognerĂ acquistare un nuovo centravanti e puntellare la rosa, ma molte delle scelte passeranno chiaramente dall’allenatore che siederĂ in panchina la prossima stagione.

Come detto, Stefano Pioli non è ancora certo di essere alla guida del Diavolo, nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno 2025. I tifosi sognano l’arrivo di Antonio Conte, che in questi giorni è stato accostato praticamente a tutte le big, che stanno cercando una nuova guida. Ma il tecnico italiano non è l’unico nome finito in orbita rossonera.

Negli ultimi giorni è stato accostato al Milan anche Lopetegui. Secondo Matteo Moretto è uni dei profili in pole in caso di addio di Pioli. Un profilo che non scalda per nulla i tifosi del Diavolo, che sui social lo hanno bocciato.

Proprio il tecnico classe 1966 di Asteasu, reduce da un’esperienza per nulla esaltante al Wolverhampton, sarebbe l’ultima idea del Barcellona. A riportarlo è TodoFichajes. I blaugrana sono alla ricerca di una nuova guida e l’ex Real Madrid, Siviglia e Spagna, che da giocatore ha indossato la maglia del Barcellona, appare una possibilità concreta, soprattutto se il club catalano non riuscisse a prendere Roberto De Zerbi.

Milan, Pioli in bilico: gli altri nomi per il Diavolo

Come è noto, Antonio Conte e Julien Lopetegui sono due dei nomi accostati alla panchina del Milan. Il futuro di Stefano Pioli resta tutto da scrivere e le idee non mancano.

CosĂŹ attenzione soprattutto a Thiago Motta, che tanto ben sta facendo alla guida del Bologna, e che piace parecchio anche alla Juventus. Sullo sfondo restano altri profili come Farioli del Nizza o Jurgen Klopp. Il tedesco appare impossibile, ma tra i tifosi si ha voglia di sognare in grande.