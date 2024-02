Dalla Germania: “Il Bayern Monaco vuole Theo Hernandez”, i dettagli

Dalla Germania arriva una notizia riguardante uno dei titolari di Pioli, il cui futuro in maglia rossonera è un po’ incerto.

Il mercato estivo del Milan sarà finanziato anche da una cessione importante, come abbiamo visto nel 2023 con il trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle United. Il club reinvestirà il ricavato per rinforzare la squadra, proprio come l’altra estate.

Due giocatori che sono “a rischio” partenza sono Mike Maignan e Theo Hernandez, che hanno dei contratti che scadono a giugno 2026. Senza firmare un rinnovo nei prossimi mesi, difficilmente potranno rimanere a Milanello nella prossima stagione. Ci sarebbe il rischio di venderli a un prezzo più basso nel 2025, quindi andrà fatta una scelta netta se non dovesse essere raggiunto l’accordo per andare avanti insieme.

Theo Hernandez via dal Milan? Le ultime notizie dalla Germania

Sia Maignan sia Hernandez non saranno senza offerte in estate, essendo due calciatori di grande valore. Le proposte possono arrivare da ciascuno dei campionati top d’Europa.

Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Deutschland, ha confermato che Theo è nella lista del Bayern Monaco come possibile sostituto di Alphonso Davies. In questo momento non c’è ancora niente di concreto, però il club bavarese si sta preparando alla partenza del suo attuale terzino sinistro titolare.

Com’è noto, il nazionale canadese è nel mirino del Real Madrid e probabilmente approderà proprio alla corte di Carlo Ancelotti. Ha un contratto che scade a giugno 2025, pertanto il Bayern Monaco si ritrova costretto a valutare la cessione se non ci sarà un rinnovo che oggi sembra improbabile.

La dirigenza tedesca sta valutando più nomi per rimpiazzare Davies ed Hernandez è uno di quelli maggiormente graditi. Anche il fratello Lucas ha giocato in Baviera prima di trasferirsi al Paris Saint Germain. E lo stesso Theo aveva avuto la possibilità di giocare in Bundesliga quando nel 2019 il Bayer Leverkusen si era fatto avanti e poi lui scelse il Milan, convinto dal blitz di Paolo Maldini a Ibiza.

Il club rossonero spese circa 21 milioni di euro per comprarlo dal Real Madrid e in estate potrebbe incassare più del triplo di quella cifra. Una super plusvalenza per il bilancio e risorse utili per il calciomercato in entrata. Molto dipenderà dal tipo di investimento che vorrà fare il Bayern Monaco, eventualmente. Da capire anche se ci sarà margine per il rinnovo del nazionale francese, al momento sembra tutto fermo come sul fronte Maignan.