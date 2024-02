Shock durante Rennes-Milan: l’amara scoperta qualche ora dopo

Spiacevole disavventura per uno dei protagonisti della partita che si è disputata al Roazhon Park giovedì sera.

Il 3-0 conquistato all’andata a San Siro ha messo il Milan in una condizione di netto vantaggio in vista del ritorno, ma il Rennes credeva nella difficile rimonta. Davanti ai suoi tifosi la squadra francese ha dato il massimo per provare a ribaltare il risultato e alla fine ha ottenuto una vittoria 3-2 che la estromette dall’Europa League e che rappresenta comunque una soddisfazione per un gruppo giovane.

I ragazzi di Julien Stephan sono usciti dal campo tra gli applausi dei supporter di casa, che li hanno incitati dall’inizio alla fine. Davvero un bel clima di sport quello che si è respirato al Roazhon Park, dove alla fine a festeggiare l’accesso agli Ottavi è stata la squadra di Stefano Pioli, che se la vedrà con lo Slavia Praga. I cechi sono erano i migliori avversari da pescare nell’urna, però non vanno sottovalutati.

Rennes-Milan: disavventura per un protagonista

Sicuramente c’è chi tra i calciatori del Rennes non si dimenticherà della serata di giovedì: Benjamin Bourigeaud. Infatti, il centrocampista 30enne ha realizzato tutti i tre gol della sua squadra. Una tripletta speciale, anche perché non ne aveva mai segnata una in carriera. Ha tenuto il pallone e sarà firmato da tutti i compagni.

Purtroppo, Bourigeaud ha anche avuto una brutta notizia dopo la partita: dei ladri lo hanno derubato nella sua abitazione mentre stava giocando. Come riferito da Ouest France, il giocatore vive in un appartamento che si trova in un prestigioso edificio nel centro di Rennes. Si è trattato di un furto con scasso, i delinquenti sono entrati da una vetrata e hanno portato via un bottino.

In casa non c’era nessuno, ovviamente Bourigeaud ha sporto denuncia e spera che i colpevoli vengano presi. Poteva essere una serata quasi perfetta a livello personale e sul piano sportivo lo è stata, nonostante l’eliminazione del Rennes, però dopo aver aperto la porta di casa ha avuto un’amara sorpresa. Peccato davvero.