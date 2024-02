Via dal Real Madrid: Milan in corsa ma non è solo

Il Milan ha messo gli occhi su un talento della Liga: i rossoneri devono però guardarsi dalla concorrenza molto agguerrita

Giovani e talentuosi. Il Milan ha un diktat preciso sul mercato in entrata, un sorta di solco da seguire scrupolosamente in grado di raggiungere un doppio obiettivo. Da un lato rinforzare la squadra con calciatori di assoluto valore ed in grado di restare sulla cresta dell’onda per più stagioni, dall’altro la possibilità di rivendere questi talenti ottenendo corpose plusvalenze.

Ed anche nella prossima sessione estiva di mercato la coppia Furlani e Moncada si muoverà su quest’asse per rinforzare la squadra, senza però dare vita a rivoluzioni come accaduto negli scorsi mesi di giugno e luglio. Ed uno dei giovani talenti più interessanti è già stato individuato. Un vero e proprio gioiello turco su cui il Milan ha già posato gli occhi da un po’, per una trattativa che non sarà certo semplice da chiudere.

Milan, che concorrenza per Arda Guler: il piano dei rossoneri

Il calciatore in questione è Arda Guler, talento 18enne del Real Madrid che alla prima stagione in maglia merengue ha faticato non poco. Operato al ginocchio lo scorso agosto, ad agosto ha subìto uno strappo al quadricipite ed i primi minuti ufficiali con la maglia del Real Madrid li ha disputati solo nel mse di gennaio.

Fin qui, insomma, davvero amarissima la sua esperienza, con la miseria di tre spezzoni disputati per un totale di 25′ in Liga, che diventano 92′ includendo Coppa del Re e Supercoppa di Spagna. Un bottino misero che di certo non rende felice il talento di Ankara.

Ecco perché in vista della prossima estate le merengues potrebbero anche decidere di cedere in prestito il ragazzo per fargli accumulare minuti. Ed in prima fila per accaparrarsi il calciatore c’è proprio il Milan, pronto a replicare l’operazione Brahim Diaz proprio con il Real Madrid, con l’esterno tornato in estate in Spagna dopo due stagioni al Milan.

Il Milan, però, non è l’unico club interessato al gioiello di Ankara. Come riportano i colleghi di Fichajes.net, infatti, anche altri tre club spagnoli sono pronti ad accogliere a braccia aperte in prestito il giovane Arda Guler e dargli il minutaggio giusto per permettergli di crescere.

Si tratta di Maiorca, Las Palmas e Real Sociedad. Molto dipenderà dalle decisioni del Real Madrid – che preferirebbe continuasse a giocare in Spagna – e soprattutto dalla volontà del calciatore che sarà decisiva per il prosieguo della carriera.