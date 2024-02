Brescianini, il Milan può incassare in estate: i dettagli dell’accordo col Frosinone

I rossoneri possono guadagnare una cifra dall’eventuale cessione del centrocampista da parte dei gialloblù: cosa dice la clausola

In estate il Milan dovrà continuare il processo di rinforzamento della rosa. In programma c’è sicuramente l’arrivo di un grande attaccante, oltre che di altri svariati rinforzi. Il club rossonero spera di avere a disposizione un budget importante per chiudere gli affari.

Il Diavolo punta ad ottenere più introiti possibili dall’Europa League, provando ad arrivare in fondo e recuperando qualcosa dopo l’eliminazione prematura dalla Champions. Inoltre, un po’ di liquidità arriverà dall’ormai sicuro riscatto da parte dell’Atalanta di Charles De Ketelaere. La Dea verserà nelle case dei rossoneri circa 23 milioni di euro più bonus, che Furlani e Moncada potranno reinvestire.

Un’altra cifra interessante potrebbe però arrivare da un trasferimento che non riguarderebbe direttamente il Milan. Ci riferiamo alla possibile cessione di Marco Brescianini da parte del Frosinone. Il centrocampista dei gialloblù si sta mettendo in mostra in questa sua prima stagione in Serie A e ha messo a segno anche 3 gol, l’ultimo dei quali domenica contro la Juventus. Il classe 2000 si è trasferito nel club laziale in estate proprio dal Milan.

Quanto spetterebbe ai rossoneri

I rossoneri hanno ceduto a titolo definitivo il giovane calciatore dopo l’esperienza in prestito in Serie B prima al Monza e poi al Cosenza. Tuttavia, il club di via Aldo Rossi può guadagnare qualcosa da un’eventuale nuovo trasferimento di Brescianini.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, infatti, il Milan si è riservato il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Anche sul profilo Transfermarkt del giocatore è riportata questa notizia. Il ventiquattrenne ora si è affermato e il suo valore è cresciuto esponenzialmente. Inoltre, qualche mese fa il direttore sportivo dei ciociari, Guido Angelozzi, ha riferito che il centrocampista gli è stato chiesto da una big.

Vedremo dunque se in estate qualche club busserà alla porta del Frosinone per richiedere il giocatore. Difficilmente i gialloblù si priveranno facilmente del giocatore senza chiedere una cifra importante. Ipotizzando una richiesta sui 10 milioni di euro, il Milan potrebbe incassarne ben 5, un gruzzoletto non male da aggiungere al budget del mercato estivo.