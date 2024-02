Highlights Milan-Atalanta, la sintesi del match di Serie A (VIDEO)

La cronaca con gli highlights di Milan-Atalanta, match della 26.a giornata di Serie A disputato a San Siro domenica 25 Febbraio

Solita grande atmosfera di pubblico a San Siro per il terzo confronto stagionale tra Milan e Atalanta. Sorpresa nella formazione iniziale rossonera con Thiaw preferito a Kjaer dal primo minuto. Bennacer affianca Adli in mediana.

Partenza pazzesca del Milan. Al 2′, i padroni di casa sono già in vantaggio. Leao si libera di Holm e Scalvini e piazza una pennellata a giro all’incrocio dei pali. Carnesecchi può solo guardare. Che gol per Rafa che interrompe un digiuno di gol che durava da cinque mesi in campionato.

Confortato dal vantaggio, il Milan gioca a gran ritmo con Adli ad orchestrare la manovra. Splendida l’imbeccata per Bennacer con quest’ultimo che arriva leggermente in ritardo in area. Bene anche Florenzi sulla fascia. Suo il cross che Loftus Cheek schiaccia troppo di testa al 20′.

Il gran ritmo del Milan annulla l’Atalanta che si vede poco dalle parti di Maignan. Al 39′ però ecco l’episodio che cambia l’inerzia della partita. Su un calcio d’angolo, Giroud colpisce Holm in area. Contatto subito dubbio e Orsato che viene richiamato all’on field reviews. Rigore e Koopmeiners segna spiazzando Maignan.

Un 1-1 immeritato nel miglior primo tempo della stagione per il Milan che ci prova anche nel finale con una sgroppata di Leao fermata da Holm. Il portoghese protesta e si prende anche l’ammonizione.

Gol Rafa Leaopic.twitter.com/rpfbRgfDUA — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) February 25, 2024

Il secondo tempo

Milan arrembante anche nella ripresa. Dopo un’iniziale fase di equilibrio, al 61′ i rossoneri si procurano un’altra grande occasione con Calabria appena subentrato a Florenzi. Servito da Bennacer, il capitano rossonero si ritrova solo davanti a Carnesecchi, tiro angolato e intervento miracoloso del portiere nerazzurro che evita il gol ai suoi.

Leao è scatenato e trascina il Milan in avanti. Al 69′, sventagliata del portoghese che Pulisic stoppa in area. Poco preciso il tentativo di Chris che si spegne lentamente sul fondo. L’Atalanta non crea nulla e il Milan è costantemente nella metà campo nerazzurra. Al 76′, bordata di Loftus Cheek respinta da Carnesecchi. Poco dopo Zappacosta salva sulla linea un tiro di Giroud, in un’azione comunque viziata da un fuorigioco di partenza di Leao.

Nel finale, il Milan continua a provarci ma con meno energie. L’Atalanta si salva e i rossoneri devono accontentarsi di un pareggio che, per quanto visto in campo, sta molto stretto agli uomini di Pioli. Dopo il ko di Monza, classifica che si complica per il Milan, ora terzo a -5 dal Bologna e a -7 dall’Atalanta, attesa mercoledì sera dal recupero con l’Inter. Venerdì con la Lazio non si può sbagliare.