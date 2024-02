Il difensore lancia un messaggio al Milan: “Nesta e Maldini i miei idoli”

Il forte difensore, considerato un obiettivo di mercato del Milan, ha fatto intendere di seguire il club rossonero da sempre per i suoi modelli.

Durante il mercato di gennaio, il Milan ha seriamente pensato e valutato di intervenire in difesa con un colpo idoneo a coprire alcune lacune, dovute ai tanti infortuni dei centrali durante il girone d’andata.

Alla fine il club ha deciso soltanto di riportare Matteo Gabbia alla base, senza acquistare nessun nuovo calciatore, né straniero né proveniente dal campionato italiano. Anche se nelle settimane di inizio 2024 sono circolati moltissimi nomi e profili, su cui il Milan avrebbe lavorato sotto traccia.

Uno di questi, forse il preferito dal club e da mister Pioli per qualità e crescita individuale, è quello di Alessandro Buongiorno. Parliamo del talentuoso centrale del Torino, nato e cresciuto nello storico club granata e divenuto ormai da tempo vice-capitano della squadra. Un innesto che avrebbe risolto diversi problemi al Milan ma che non è andato in porto per motivi di costi.

Buongiorno, la scelta granata e l’occhiolino strizzato al Milan

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha intervistato in esclusiva proprio Buongiorno, parlando del suo momento molto positivo nel Torino e anche delle prospettive future, senza nascondere qualche retroscena del recente passato. Parole che possono interessare il Milan, che continuerà a tenerlo d’occhio per la prossima stagione.

Fanno onore al numero 4 granata le parole di affetto nei confronti della sua squadra: “Essere del Torino non è come essere di un’altra squadra, con tutto il rispetto. Noi siamo stati grandi, abbiamo vinto molto, ma abbiamo anche sofferto tanto. Il momento più alto della carriera è stato quando ho letto l’anno scorso a Superga i nomi delle vittime della tragedia del Grande Torino”.

Ma i suoi modelli sono due ex stelle del Milan: “A chi mi ispiravo da ragazzo? Direi Nesta e Maldini, so a memoria le loro partite, ho consumato YouTube per vedere il modo in cui difendevano e partecipavano al gioco“. Effettivamente Buongiorno può ricordare, con tutte le differenze del caso, sia Nesta per il modo fisico di difendere, sia l’ex capitano per la capacità di giocare sia centrale sia terzino sinistro.

Infine un retroscena sull’estate 2023: “L’Atalanta mi voleva con forza. Abbiamo parlato molto in quei giorni, il presidente Urbano Cairo e io, e ci è sembrato che restare fosse la scelta più giusta. Io qui sto bene, sono contento”. Ma cambierà qualcosa in vista della prossima estate?